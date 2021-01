Serija "Svi vole Raymonda" počela se emitirati prije 25 godina, a do danas je stekla kultni status. Doznajte gdje su danas glumci koji su odigrali glavne uloge, a prisjetite se i tko od njih više nije među nama.

Ove godine se obilježava 25 godišnjica prve epizode kultne serije "Svi vole Raymonda" koja je na humorističan način prikazala složenost obiteljskih odnosa i osvojila srca publike koja se lako mogla poistovjetiti s glavnim likovima.

Serija se emitirala devet sezona, od 1996. do 2005. godine, i ukupno je snimljeno 210 epizoda, nakon čega se nekim glumcima koji su odigrali glavne uloge izgubio svaki trag.

Neki do njih su nas napustili proteklih godina, a posebno je tragična priča jednog od blizanaca iz serije koji je otišao prerano. U nastavku doznajte što se dogodilo s glavnim glumcima nakon završetka snimanja i danas mnogima omiljene humoristične serije.

Ray Romano (62), koji je utjelovio naslovni lik, jedan je od najangažiranijih glumaca iz serije. Ostvario je uloge u serijama poput "Men of a Certain Age", "Parenthood", "Get Shorty"i "Vinyl".

Jedini skandal koji se veže uz njegovi ime dogodio se dok je još glumio Raymonda kada je ostatak glumačke ekipe iz serije doznao da zarađuje puno više od njih. Romano je dogovorio honorar od 1,8 milijuna dolara što ga je svojevremeno svrstalo na vrh liste najplaćenijih televizijskih glumaca.

Patricia Heaton (62) koja je utjelovila Rayevu televizijsku suprugu Debru, također je nastavila glumiti i nakon serije. Pojavila je u serijama "The Middle", "Back to You", "Versailles" i "Carol’s Second Act", a ostvarila je i značajnu ulogu u komediji "Mamin noćni izlazak".

Zadnjih godina puni medijske stupce svojim konzervativnim stavovima koje joj mnogi u SAD-u zamjeraju i koji su je koštali glumačkih angažman.

Mnogima omiljenog Roberta Baronea odigrao je Brad Garrett (60), a nakon serije karijeru u Hollywoodu nastavio je graditi posuđujući glas u animiranim filmovima poput "Ratatouille", "Tangled" i "Christopher Robin". Glumio je i u serijama "Single Parents", "'Til Death" i "How to Live With Your Parents (For the Rest of Your Life)".

Napisao je i memoare u kojima je progovorio o svojem razvodu od Jill Diven s kojom je u braku bio osam godina.

Doris Roberts koja je u seriji glumila Marie Barone karijeru je započela u 50-ima, no najveću slavu stekla je upravo ulogom Raymondove majke i punice koja u sve zabada nos, za koju je dobila i četiri Emmyja. Glumila je i u serijama "Uvod u anatomiju", "Ludnica u Clevelandu", "Očajne kućanice", a gledatelji je pamte i po ulozi u filmu "Najluđi Božić".

Doris je preminula u travnju 2016. godine prirodnom smrću u dobi od 90 godina.

Nema više ni glumca Petera Boylea koji je u seriji glumio Raymondovog oca Franka. Boyle je preminuo u prosincu 2006., u dobio od 71 godine, nakon što je bolovao od multipli mijeloma i bolesti srca. Osim u "Svi vole Raymonda", glumio je i u filmovima "Mladi Frankenstein", "Taksist", "Dok si spavao" i mnogim drugim, od kojih je većinu snimio prije kultne serije.

Danas 29-godišnja Madylin Sweeten, koja je u seriji glumila Raymondovu i Debrinu kći Ally, i dalje je ostala zapamćena po toj ulozi nakon koje nije ostvarila zamjetan holivudski uspjeh. Pojavila se u epizodnim ulogama u serijama "Lucifer" i "Uvod u anatomiju", pored čega je ostvarila još nekoliko manje zapaženih filmskih uloga.

Najtragičnija je priča jednog od blizanaca iz serije koje su odglumili Madylinina mlađa braća Sawyer i Sullivan Sweeten. U travnju 2015. godine, kada mu je bilo samo 19, Sawyer je pronađen mrtav u roditeljskoj kući u Teksasu, nakon što su je sam oduzeo život. Braća Sweetin prestala su glumiti nakon što se serija završila 2005. godine.