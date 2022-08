Tjelohranitelj princeze Diane Trevor Rees-Jones snimljen je u javnosti nakon pet godina, a poznato je i čime se danas bavi.

Nekadašnji tjelohranitelj pokojne princeze Diane Trevor Rees-Jones snimljen je nakon dugo vremena u javnosti i nakon što je izgradio uspješan novi život četvrt stoljeća od nesreće u kojoj je ostao jedini preživjeli, a u kojoj su poginuli princeza i njezin ljubavnik Dodi Al-Fayed i vozač Henri Paul.

54-godišnji Trevor danas radi kao voditelj osiguranja AstraZenece, a u javnosti je prvi put primijećen nakon pet godina u obiteljskom šopingu. Živi sa suprugom Ann i njihovo dvoje djece u kući vrijednoj 500 tisuća funti u Oswestryju u Shropshireu.

Njegove najnovije fotografije pogledajte OVDJE.

Na njegovu su licu i dalje su vidljivi ožiljci koji podsjećaju na prometnu nesreću od 31. kolovoza 1997. godine. Trevor je tada pretrpio teške ozljede glave i prsnog koša, proveo je deset dana u komi, a kirurzi su mu rekonstruirali lice pomoću 150 dijelova od titana koje su izradili na temelju njegove fotografije.

Nakon nesreće dva puta mu je bila dijagnosticirana duboka amnezija i mogao je komunicirati samo šaptom i zapisivanjem. Stoga je sve zapanjilo što se vratio raditi za Dodijeva oca Mohammeda Al-Fayeda šest mjeseci nakon nesreće, no na kraju je ipak odlučio dati otkaz jer je želio krenuti dalje sa životom.

Vratio se u rodni Shropshire i neko vrijeme radio u lokalnoj sportskoj trgovini, a nakon što je kratko radio na sigurnosnom položaju za Ujedinjene narode, zaradio je bogatstvo radeći za naftnog servisnog diva Halliburton, što je uključivalo i službu šefa sigurnosti te teksaške tvrtke tijekom rata u Iraku.

Trevor se iz Iraka vratio u Shropshire prije pet godina, a onda je počeo raditi na mjestu šefa osiguranja AstraZenece, tvrtke koja je najpoznatija po proizvodnji cjepiva protiv koronavirusa.

"Njegov život sada je miran i bez velikih događanja. Sigurno ne priželjkuje publicitet niti želi da se puno govori o njemu. Pokušao je krenuti dalje i nastaviti sa svojim životom", izjavio je za The Sun njemu blizak izvor.

U kobnoj nesreći Trevor je bio suvozač na prednjem sjedalu Mercedesa. Tada je imao 29 godina, slomio je sve kosti lica i zadobio teške ozljede prsa. Iako mu je lice bilo potpuno smrskano, život mu je spasio zračni jastuk. U bolnici je proveo mjesec dana i isprva nije mogao govoriti, no već u roku od godinu dana vratio se ragbiju, baš kao što mu je obećao francuski kirurg koji je operirao, a čega se prisjetio i u svojoj biografiji.

Nakon nesreće rekao je da se praktički ne sjeća što se dogodilo i da je posljednje čega se sjeća da je ušao u Mercedes koji je čekao ispred Paris Ritza. Također se prisjetio da je princeza izgovorila Dodijevo ime, da je bijeli Fiat Uno bio u potjeri za njima i da vozač njihova automobila Henri Paul nije bio vidljivo pijan.

"Htio sam znati što se dogodilo. Ja sam jedina osoba koja može ljudima reći istinu, a ne mogu se sjetiti", rekao je u intervjuu neposredno prije nego što je njegova knjiga "The Bodyguard's Story" objavljena 2000. godine, komentirajući teorije zavjere da je zataškavao plan britanske sigurnosne službe da ubije Dianu.

U intervjuu za Irish Times 2000. Trevor je priznao da nema nikakvih osjećaja prema princezi Diani, osim što ju je opisao kao ženu koju bi mogao odvesti u pub te dodao kako je to prilično visok kompliment s njegove strane. Nikada se nije osjećao krivim za njezinu smrt iako je rekao da se i dalje osjeća odgovornim što se to dogodilo u njegovoj smjeni.

"Smatram to nesrećom koju je bilo moguće izbjeći. I da je Henri Paul pogriješio kad je sjeo za volan automobila kada je znao da je pio, a nije rekao ni nama ni Dodiju da nije sposoban za vožnju. To je bila greška. Bila je to obična nesreća u vožnji pod utjecajem alkohola uzrokovana brzinom. I to je sve", izjavio je.

Trevor se 2. kolovoza 1995. godine oženio prvom ženom Sue Jones koju je poznavao od škole, no dvije godine kasnije podnio je zahtjev za razvod. Ponovno se oženio 15. veljače 2003. godine s Ann Scott, također učiteljicom, s kojom je danas u sretnom braku.

