Princeza Diana poginula je vjerujući da ju je princ Charles varao s dadiljom njihovih sinova Tiggy Legge-Bourke, kojoj je BBC sada isplatio oko 200 tisuća funti odštete zbog laži koje je plasirao njihov novinar Martin Bashir.

Nikad prežaljena princeza Diana tragično je preminula vjerujući da je njezin suprug, princ Charles, imao aferu s dadiljom njihovih sinova Harryja i Williama, Tiggy Legge-Bourke, što se pokazalo neistinitim.

Laž je plasirao novinar Martin Bashir, a BBC je ovaj tjedan zbog toga Tiggy isplatio odštetu od oko 200 tisuća funti te su se javno ispričali njoj, ali i princu Charlesu te njegovim sinovima, piše Daily Mail.

U službenoj izjavi BBC-ja navodi se kako je Tiggy bila žrtva vrlo ozbiljnih i potpuno neutemeljenih optužbi o aferi s princem Charlesom koja je rezultirala prekinutom trudnoćom. Legge-Bourke je izjavila kako je laži koje su u eteru plasirane o njoj progone od 1995. godine.

A iako je bivša dadilja uspjela istjerati pravdu, princeza Diana umrla je vjerujući u laži o njoj i princu Charlesu te nikada neće saznati istinu.

"Sjećam se kada mi je Diana rekla da je od povjerljivih izvora doznala da Charles ima aferu i da se radi o Tiggy. Pocrvenjela je i briznula u plač. Bila je jako ljuta na Charlesa i rekla je sinovima da prestanu pričati s Tiggy. Diana je umrla vjerujući da je to istina. Da je sada živa, sigurno bi joj bilo žao. No Bashir ju je napravio paranoičnom oko svega i svakoga. To je jedna od najbolje odigranih prevara u povijesti", kazala je za The Sun Dianina bivša psihijatrica Simone Simmons.

Tiggy, danas udanu Pettifer, zaposlio je sam princ Charles 1993. godine nedugo nakon što su se on i Diana razdvojili. Ona je Williama i Harryja pratila na obiteljskim odmorima i s njima stvorila vrlo blisku vezu, a obojica su 1999. godine bili gosti na njezinu vjenčanju. Ona je pak 2018. godine bila na vjenčanju princa Harryja i Meghan Markle, a bila je i kuma njihova sina Archieja.

