Tara Reid, koja je najveću svjetsku slavu stekla u komediji "Američka pita" iz 90-ih, slavi 45. rođendan.

Američka glumica Tara Reid bila je zvijezda nekih najpopularnijih filmova i komedija koje su nasmijavale generacije poput "Američke pite", zvijezda reality emisija i omiljena holivudska slatkica, međutim od te titule danas gotovo više ništa nije ostalo.

U industriju zabave zakoračila je već kao 6-godišnja djevojčica, a kao tinejdžerica se zahvaljujući lijepom licu pojavila u više od stotinjak reklama, uključujući i one za brendove poput McDonald'sa, Crayole i Jell-O.

Tara koja slavi 45. rođendan, interes javnosti više ne izaziva glumačkim ulogama i lijepim licem, već pretjeranim estetskim zahvatima, drastičnim promjenama kilaže i ispijenim izgledom koji je rezultat prekomjerne uporabe droga, opojnih sredstava i alkohola o kojima je godinama ovisna.

Posljednjih je godina zanemarila glumu u potpunosti i bavi se produciranjem, ali i dalje priželjkuje najprestižniju filmsku nagradu, što je otkrila u jednom od nedavnih intervjua.

"Još uvijek želim osvojiti Oscara. To je san svakog glumca", priznala je Tara i dodala da uvježbava govor još od tinejdžerskih dana za trenutak kada će primiti zlatni kipić. No Oscar joj je promaknuo, a umalo je dobila Zlatnu malinu iliti nagradu za najgoru glumačku izvedbu u filmu "My Boss's Daughter", u kojem je glumila s Ashtonom Kutcherom.

Svjetsku slavu može zahvaliti ulozi Vicky u "Američkoj piti" čijih se nekoliko nastavaka snimalo tijekom 90-ih godina, no to je danas u sjeni njezina turbulentog privatnog života.

Pričalo se puno o njezinoj ovisnosti, problemima s poremećajem prehrane, a od bujnih oblina ostale su joj samo grudi koje je povećala implantantima, a operacija nije baš najbolje prošla što je vidljivo i na današnjim fotografijama.

"Izgledalo je sve gore i gore. Nisam nikad mislila da ću jednom imati takve užasne bradavice", izjavila je.

Tara se podvrgnula i operaciji trbuha zbog čega dugo vremena nije mogla dugo nositi ni bikini. Navodno je operirala i lice i ubirzgavala botoks.

Svojevremno je slovila i kao jedna od najvećih holivudskih partijanerica, družila se sa starletama poput Paris Hilton i Kim Kardashian, a vodila je buran ljubavni život. U ožujku 2000. godine upoznala je Carsona Dalyja s kojim se nakon sedam mjeseci veze i zaručila. Ipak, ljubav nije potrajala pa su prekinuli zaruke u ljeto 2001. Devet godina kasnije zaprosio ju je bogati poduzetnik Michael Axtmann no i te su zaruke iz nekog razloga propale.

Nakon toga se zaljubila u danskog poduzetnika Michaela Lillelunda, a njezin je glasnogovornik 2011. godine objavio vijest da su se vjenčali, no navodni je mladoženja sve zanijekao. Iste je godine objavila i da se udala za bugarskog financijera Zacharyja Kehayova, no uskoro je priznala kako njihov brak zapravo nije zakonit.

2014. godine izlazila je s izraleskim glazbenikom Erezom Eisenom, a 2016. godine prijavila se s kolegom Deanom Mayom za sudjelovanje u showu "Marriage Boot Camp: Reality Stars", ali se ispostavilo da uopće nisu u vezi pa su bili diskvalificirani. Koga ljubi ovih dana nije poznato.