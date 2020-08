Antonio Banderas danas slavi 60. rođendan, povodom kojeg smo se prisjetili detalja iz njegove karijere, ali i privatnog života.

Španjolski zavodnik, punim imenom José Antonio Domínguez Banderas, danas slavi 60. rođendan, a ovaj sjajni glumac ostvario je zavidnu karijeru na kojoj mu mnogi mogu zavidjeti. Osim poznatim ulogama, Banderasje godinama pažnju plijenio i svojim privatnim životom, a najviše brakom s Melanie Griffith.

Dobitnik brojnih prestižnih filmskih nagrada, uključujući i Oscara, nikada nije težio tome da bude glumac. Banderas je još kao dječak htio postati profesionalni nogometaš, no kada je imao 14 godina slomio je nogu te su mu zauvijek propali snovi.

Njegov interes prema glumi započeo je dok je pohađao dramsku školu ARA. Zahvaljujući djelovanju u kazalištu dobio je posao u Nacionalnom kazalištu Španjolske. Zapeo je za oko španjolskom redatelju Pedru Almodóvaru, koji ga je pozvao da dođe na audiciju za film "Labirint strasti" 1982. godine. Pet godina kasnije pojavio se u filmu "Law of Desire" u kojem je glumio homoseksualca, a brojne medije taj je film zainteresirao. To je ujedno i prvi Banderasov poljubac s muškarcem na velikom platnu. Glumio je u brojnim filmovima istog redatelja sve dok nije došao do Hollywooda 1991. godine, kada je počeo glumiti u američkim filmovima.

U mainstream filmove probio se ulogom u "Philadelphiji", a sve ostalo je povijest.

Banderas je dugo slovio kao jedan od najseksi muškaraca na svijetu, no nikada nije vodio raskalašeni život. U bračnu je luku uplovio prvi put 1986. godine s Anom Lezom, s kojom je bio deset godina. Brzo nakon što se razveo od nje zaljubio se u Melanie Griffith. Antonio i Melanie upoznali su se na snimanju komedije "Too Much", a vezu su započeli odmah. Vjenčali su se u Londonu 1996. godine nakon samo par tjedana veze, a iste je godine rođena i njihova kći Stella.

Banderas i Griffith već dugo ne žive zajedno, no glumac redovito posjećuje kći i bivšu suprugu te kako kažu, sve im je to došlo prirodno. Svi se čude da su ostali u tako sjajnim odnosima, no oni ne mare za komentare. Antonio Banderas trenutačno je u vezi s dvadeset godina mlađom Nicole Kimpel, a kako ističu, sretni su zajedno i nikamo im se ne žuri.

Banderas je prije tri godine doživio srčani udar, a medijima je ispričao da su mu ugrađena dva stenta te se danas osjeća dobro. Tijekom karijere je snimio čak 112 filmova, a najavio je kako ćemo ga još dugo gledati na velikom platnu.