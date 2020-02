Antonio Banderas dobitnik je brojnih nagrada, uključujući nagradu Oscar, dva Emmyja, nagradu Tony, nagradu u Cannesu za najboljeg glumca i pet Zlatnih globusa.

Holivudski Španjolac, punim imenom José Antonio Domínguez Banderas ove će godine proslaviti 60. rođendan, a tijekom cijele svoje karijere medijima je zanimljiv što zbog svojih sjajnih uloga, što zbog ljubavnog života.

Dobitnik je brojnih nagrada, uključujući nagradu Oscar, dva Emmyja, nagradu Tony, nagradu u Cannesu za najboljeg glumca i pet Zlatnih globusa. Ove godine natječe se i za Oscara u kategoriji najboljeg glumca.

Kao i brojne njegove kolege, ni Banderas nije kao dijete težio tome da bude glumac. Naprotiv, htio je postati profesionalni nogometaš, no u dobi od 14 godina slomio je nogu, te su mu propali snovi. Njegov interes prema glumi započeo je dok je pohađao dramsku školu ARA, koju je vodio Ángeles Rubio-Argüelles y Alessandri u Malagi. Zahvaljujući svom djelovanju u kazalištu dobio je posao u Nacionalnom kazalištu Španjolske. Zapeo je za oko španjolskom redatelju Pedru Almodóvaru, koji ga je pozvao da dođe na audiciju za film "Labirint strasti" 1982. godine.

Pet godina kasnije pojavio se u filmu "Law of Desire" u kojem je glumio homoseksualca, a brojne medije taj je film zainteresirao. To je ujedno i prvi Banderasov poljubac s muškarcem na velikom platnu. Glumio je u brojnim filmovima istog redatelja sve dok nije došao do Hollywooda 1991. godine, kada je počeo glumiti u američkim filmovima.

Ulogom u filmu "Philadelphia" probio se u mainstream filmove, a ostalo je povijest. Glumio je u brojnim, sada već kultnim filmovima, a njegov se talent iz filma u film sve više isticao. Kao redatelj debitirao je s filmom "Ludi u Alabami" 1999. godine, u kojem je glumila njegova bivša supruga Melanie Griffith. Tijekom čitave svoje karijere vraćao se i kazalištu, a dao je i glas Mačku u čizmama u crtanom filmu "Shrek 2".

Slovi kao zavodnik, ali ne živi raskalašeni život

Poznati glumac dugo je slovio kao jedan od najpoželjnijih muškaraca Hollywooda, no nikada nije bio sklon raskalašenu životu. Prvi put vjenčao se 1986. godine za Anu Lezu, s kojom je bio deset godina. Nakon razvoda zaljubio se u Melanie Griffith, a vjenčali su se nedugo nakon što su se počeli viđati. Par ima i kćer Stellu del Carmen Banderu. Rastali su se 2014. godine, no ostali su veliki prijatelji. Antonio Banderas trenutačno je u vezi s dvadeset godina mlađom Nicole Kimpel, a kako ističu, sretni su zajedno i nikamo im se ne žuri.

Banderas je prije tri godine doživio srčani udar, a medijima je ispričao da su mu ugrađena dva stenta te se danas osjeća dobro. U intervjuima je ispričao da su mu dva događaja u životu iz temelja promijenila stil života. Prvi je odluka da iz Malade ide u Madrid započeti karijeru, a drugi je srčani udar, nakon kojeg je postao nova osoba.

Poznati latino zavodnik u karijeri je snimio čak 112 filmova, no ne namjerava stati na tome. Najavio je da ćemo ga gledati u još mnogim ulogama, a njegovi fanovi sigurno nemaju ništa protiv toga.