Sienna Miller i Jude Law bili su najpopularniji holivudski par do prije 10 godina, a njihovu vezu pratile su brojni tračevi.

Holivudska glumica Sienna Miller ovih je dana proslavila 40. rođendan, a devet godina stariji Jude Law ima rođendan samo dan nakon dvoje bivše djevojke. Slavni glumci su početkom novog milenija bili jedan od najpoznatijih parova na svjetskoj showbiz sceni, a prošlo je već deset godina otkako su prekinuli.

Sienna i Jude upoznali su se na snimanju zajedničkog filma "Alfie" 2004. godine, a do kraja iste godine već su bili zaručeni. U to je vrijeme njihov glasnogovornik rekao medijima kako nikada nisu bili sretniji. "Zaprosio ju je na Božić dijamantnim prstenom", komentirao je onda. Sve se činilo savršeno, no njihova je sreća bila kratkoga vijeka.

Samo nekoliko mjeseci kasnije, u svibnju 2005. godine, Law je glumicu prevario s dadiljom svoje djece, Daisy Wright.

Sve detalje prevare saznao je i čitav svijet kada je njegova nevjera procurila u medije, a taj trenutak zasjenio je sve što je Miller radila na profesionalnom planu. "Bilo je zaista teško. Nadam se da takvo nešto više nikada u životu neću iskusiti. Taman sam otvarala predstavu u kazalištu u kojoj sam imala glavnu ulogu i tjednima sam se morala sama dizati iz kreveta i suočavati se s javnim prekidom te stati svake večeri pred 800 ljudi. Tih prvih šest tjedana se uopće ne sjećam", rekla je glumica u intervjuu prije godinu dana. Ističe kako je bila u potpunom šoku od svega. "Imala sam tek 23 godine i karijera mi je tek počinjala. Mislim da ako sam to sve prošla, nema toga što ne mogu podnijeti", zaključila je Sienna.

Sam Law je onda u izjavi rekao kako se srami svojih djela te mu je žao što je povrijedio Siennu i njima bliske prijatelje. Iako su pokušali održati vezu, prekinuli su 2006. godine te su se tri godine kasnije pomirili. Zauvijek su se razišli 2011.

Sienna Miller je nakon toga ljubila Toma Sturridgea, s kojim ima kćer, a prošle je godine punila medijske stupce zbog veze s devet godina mlađim Lucasom Zwirnerom koji ju je i zaprosio, no ni ta veza nije uspjela. Jude Law je s druge strane u sretnom braku s Phillipom Coan, koja mu je šesto dijete rodila u rujnu 2020.

Slavna kći s njim nije godinama razgovarala zbog onoga što je javno rekao, a pomirili su se zahvaljujući njezinom bivšem mužu +13

Najzarazniji božićni hit snimila je usred ljeta, a evo kako je proslavila još jedan uspjeh pjesme zbog koje svake godine zaradi vrtoglavu cifru +15