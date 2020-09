Jude Law dobio je dijete sa svojom suprugom Phillipom Coan.

Holivudski glumac koji slovi i kao veliki zavodnik žena, 47-godišnji Jude Law i njegova 14 godina mlađa supruga Phillipa Coan dobili su svoje prvo dijete, o čemu se već neko vrijeme šuška, a sada je konačno i potvrđeno.

Glumac je uzbudljivu vijest obznanio u intervjuu s voditeljem Jimmyjem Fallonom u njegovoj emisiji. Fallon ga je pitao čime se bavio kod kuće dok je trajala karantena zbog koronavirusa.

"Bavio sam se vrtlarstvom, a uz to sam dobio dijete", otkrio je Jude, ali nije otkrio spol djeteta.

Dodao je kako je to prekrasno iskustvo te da su se on i supruga osjećali blagoslovljeno. Phillipi je to prvo dijete, a Judeu već šesto jer iz prvog braka i kratkih avantura ima petero djece. Jude je s glumicom i producenticom Sadie Frost dobio sinove Raffertyja i Rudyja te kćer Iris.

Nakon toga je ljubio kolegicu Siennu Miller, s kojom je bio zaručen, a onda ju prevario s tada 26-godišnjom dadiljom svoje djece Daisy Wright.

Jude je ponovno iznenadio javnost kada je tijekom snimanja filma ''Sherlock Holmes'' u New Yorku napravio dijete konobarici Samanthi Burke. Ubrzo je priznao očinstvo nad kćeri Sophijom.

Posljednje od petero djece, kćer Adu, dobio je u kratkoj vezi s kantautoricom Catherine Harding, koju je sreo u londonskom baru.

Phillipa je s trudničkim trbuhom u javnosti posljednji put bila viđena u svibnju, a vijest o trudnoći objavili su nakon što su sve uspjeli iznenaditi vjenčanjem.

"Sretan sam što sam s nekim s kime se zabavljam kao nikad u životu. Imamo nevjerojatnu stabilnu, zdravu i divnu obiteljsku egzistenciju. A to uključuje i moju djecu koja su već mladi odrasli. A oni mlađi puni su radosti i toliko zabavni. Obožavam to apsolutno, pa zašto ne bih imao još jedno? Sretan sam što sam s nekim u koga sam ludo zaljubljen. Dakle, ideja o još djece je jednostavno predivna", izjavio je Jude za Telegraph početkom ove godine.