Sarah Michelle Geller je na Instagramu objavila fotografiju zbog koje su se mnogi zapitali je li moguće da je prešla 40. godinu.

Američka glumica Sarah Michelle Gellar nekad nas je osvajala svojim ulogama poput one u filmu "Okrutne namjere" , "Znam što si radila prošlog ljeta" ili u legendarnoj seriji "Buffy Ubojica vampira" i unatoč tome što je od tih vremena prošlo dvadesetak godina, ona izgleda kao da nije ni dana ostarila.

Vezani članci POZNATI GLUMAC Nekoć bio san svake tinejdžerice, a evo čime se bavi danas

Sarah danas ima 43 godine i mladoliko lice, ali i besprijekorno tijelo koje je ovih dana pokazala na društvenim mrežama. Čak je svojim stajlingom u crnom badiću i s volanom podsjetila na zlatno doba Hollywooda i njegove dive. Pozirala je pokraj bazena, sa širokim osmijehom na licu bez bora i čašom osvježenja u ruci.

Glumica se tom objavom prisjetila prošlogodišnjeg putovanja u Meksiko.

"Ovo je bilo prije godinu dana u Meksiku. Ušuškali bi se na kauč, gledali filmove, plivali, pili, gledali zalaske sunce i ono najvažnije, puno smo se grlili. Znali smo za Covid, ali nismo imali pojma što će nam godina prirediti", napisala je Sarah uz fotorgafiju.

Nedavno se našla u centru pozornosti, zajedno sa svojom kolegicom i prijateljicom Selmom Blair s kojom je ponovno upriličila škakljivu scenu poljupca iz filma "Okrutne namjere".

"Spremna za MTV dodjelu. Gledajući 20 godina unatrag... Poljubac. Između dvije mlade glumice. Na ekranu. U mainstream tinejdžerskom filmu. To je bio sladak i ukusan poljubac za moj lik Cecile i htjela je još. I moram reći da je to bio jako dobar poljubac. Ono što se meni čini ukusnim je ono što nije šokantno u 2020. Čast mi je poljubiti moju dragu prijateljicu Saru, koja je bila uz mene kroz sva uzbuđenja, spora vremena, promjene, djecu, u bolesti i zdravlju. Hvala ti, Roger Kumle, što si mi dao moj prvi veliki film. I što si mi dao prostora da kažem da sam počašćena što sam glumica. Što mi je to dopušteno, da ti kažem hvala. Ostvario mi se san. Neka se svi ljubimo opet jednog dana. Ovaj će poljubac uvijek biti primjer ponosa", izjavila je tada Selma.