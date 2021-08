Sarah Ferguson je puno prije Meghan Markle šokirala britansku javnost, no ona i princ Andrew danas su dobri prijatelji.

Vojvotkinja od Yorka, Sarah Ferguson, britanskoj je javnosti poznata kao voditeljica i spisateljica, no i bivša supruga princa Andrewa. Britanski mediji sada javljaju kako je Sarah otvorila novo poglavlje u svom životu, kao baka i kao spisateljica.

Ovih dana na police knjižara stiže njezina nova povijesna drama "Her Heart for a Compass", a otkrila je da je već prodala prava i za filmsku adaptaciju knjige. "Razgovarala sam s nekim streming servisima i sve je još u fazi pregovora, no film će se sigurno dogoditi. Glavna muška uloga će biti sjajna, a na tom mjestu vidim Aidana Turnera, Jamesa Nortona ili Toma Hughesa", kaže Ferguson, a dodaje kako je već razmišljala i o ženskoj glavnoj ulozi. "Lady Margaret u knjizi bi mogle glumici Jess Buckley ili Eleanor Tomilson", zaključila je.

Sarah Ferguson je novu knjigu napisala po uzoru na životnu priču svoje daleke rođakinje Lady Margaret, o kojoj je jako malo toga poznato iz povijesnih knjiga. U knjizi je opisala njezinu zabranjenu ljubav, a javnost već šuška o tome kako je u novelu unijela i djelić vlastitog iskustva iz britanske kraljevske obitelji.

Sarah je inače prije dosta godina bila glavna tema britanskih tabloida te je punila medijske stupce svojom vezom s princom Andrewom. Par se vjenčao 1986. godine, a obična cura iz susjedstva postala je vojvotkinja te su svi o njoj pisali.

Nakon što su se zaljubili na Royal Ascotu, godišnjoj svečanosti i utrci konjima koja okuplja britansku elitu, Sarah i Andrew ubrzo su objavili zaruke, a njihovoj ljubavi nije bilo premca. Andrew je sam dizajnirao njezin vjenčani prsten koji je ukrasio rubinima kako bi se slagali s vatrenom kosom njegove odabranice.

Ferguson je postala senzacija u britanskim medijima te su je smatrali odličnim dodatakom kraljevskoj obitelji. Uz princezu Dianu, još jedna princeza "iz naroda". Bajka nije dugo trajala, a Sarah je postala meta tračeva, ali i atentata. Na njihovom kraljevskom obilasku Kanade 1988., Sarah je fizički napao mladić koji se protivio instituciji monarhije i zadao joj lakše tjelesne ozljede. Napad je bio osobito stresan za mladi kraljevski par jer je Sarah u tom trenutku već bila trudna. Srećom, dijete nije bilo ozlijeđeno pa je 1988. na svijet došla njihova prva princeza, Beatrice.

Vojvotkinja je navodno patila od postporođajne depresije zbog koje je malenu Beatrice ostavila s dadiljama i otišla na put u Australiju koji je potrajao više mjeseci. Dvije godine kasnije rodila je Eugenie. Njezin brak je nakon toga bio na koljenima, a Sarah je javno flertovala s drugim muškarcima te se pričalo da vara svog supruga. Rastali su se nakon šest godina braka, a Sarah se žalila po medijima kako jedva preživljava s novcem koji joj je isplaćen razvodom, da bi potom bilo otkriveno kako se zapravo radi o ogromnoj svoti od 23 milijuna britanskih funti.

Nakon brojih drama i skandala, Sarah i princ Andrew su danas bliski prijatelji.