Amanda Bynes dječja je zvijezda koja je do 13. godine već imala vlastiti show, a sa slavom se nije znala nositi te se okrenula ovisnostima koje su joj uništile život.

Glumica Amanda Bynes na svjetskoj je sceni još odmalena, a posljednjih godina uglavnom šokira javnost svojim istupima. Bivša dječja zvijezda godinama je koketirala s raznim opijatima, a nekoliko puta bila je u klinici za odvikavanje. Na jednom od posljednjih liječenja upoznala je i sada već bivšeg zaručnika Paula Michaelsa koji joj je pomogao da ostane na pravom putu, no par se razišao.

Bynes ovih dana slavi 35. rođendan, povodom kojeg smo se prisjetili detalja iz njezina života. Glumica se godinama bori s bipolarnim poremećajem te ovisnošću o drogama i alkoholu, a kliniku za odvikavanje nekoliko je puta napuštala i vraćala se onamo.

Njezini problemi počeli su 2012. godine kada su je uhvatili u vožnji pod utjecajem opijata, a godinu dana kasnije uhvatili su ju dok je pušila marihuanu u lobiju zgrade u New Yorku u kojoj je živjela, a stakleni bong bacila je na policajce s 36. kata. Iste je godine izazvala požar na prilazu ljudi koje nije poznavala i tada joj je određen 72-satni psihijatrijski nadzor.

Prije nekoliko je godina svog oca optužila za seksualno napastovanje, no tužbu je brzo povukla te je objasnila kako ju je "mikročip u njezinoj glavi natjerao ju je da kaže sve to, ali i da je on taj koji je naredio da ju mikročipiraju". Planirala je i veliki povratak u Hollywood, no zaključila je pak kako je najbolje da se vrati liječenju. Upravo povratak pred kamere predstavljao je veliku opasnost za njezino mentalno zdravlje jer je bila pod velikim stresom dok je odlazila na audicije.

Imala je tek sedam godina kada se počela baviti glumom, a već s 13 godina imala je vlastiti show. Priznala je kako joj je medijska pažnja bila užasno stresna te se više nije znala nositi ni s čim, pa je posegnula za drogama i alkoholom. Godinama se pokušavala izvući iz ralja ovisnosti, a to joj je navodno uspjelo početkom prošle godine.

Zanimala ju je oduvijek i moda, a nedavno je dobila i diplomu modnog dizajna. Kako kaže, sama je uništila sve što je izgradila te joj treba vremena da se pomiri sa svijetom, ali i sama sa sobom. Nije isključila da će se vratiti u glumu, no trenutačno je još uvijek posvećena svom zdravlju te ne želi brtazi s odlukama kako ponovno ne bi otišla na krivi put.