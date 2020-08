Film "Sve što djevojka može poželjeti" možete pogledati večeras od 23:50 sati u programu Nove TV.

Američka teen komedija "Sve što djevojka može poželjeti" redateljice Dennie Gordon inspirirana je šarmom romantične komedije "The Reluctant Debutante" iz 1958. godine, a film možete pogledati u programu Nove TV večeras od 23:50 sati.

Priča prati djevojku Daphne Reynolds koju glumi posrnula glumica Amanda Bynes, a koja naizgled ima sve što bi djevojka mogla poželjeti - jedinstven stil, nekonvencionalan odnos prepun ljubavi sa svojom boemskom majkom Libby (Kelly Preston) i budućnost koja nudi nebrojene mogućnosti, no, usprkos tome, osjeća se nepotpunom. Sanja o susretu s ocem kojeg nikada nije upoznala, a s kojim je majka imala romansu prije 17 godina. Zbog toga odlazi u London, gdje otkrije kako je njezin otac visoko pozicionirani političar lord Henry Dashwood (Colin Firth). Njezino pojavljivanje prijeti karijeri njezina oca, a u svemu joj pomaže lokalni glazbenik Ian. Romantična komedija osvojit će vas na prvu.

Film je premijeru imao točno na 17. rođendan glavne glumice Amande Bynes. Njezinu majku Kelly Preston, glumica koja čija je tragična smrt šokirala svijet prije nekoliko mjeseci. Preston i kolega u filmu Oliver James tijekom cijelog snimanja su sami otpjevali sve pjesme. "Sve što djevojka može poželjeti" ujedno je i prvi film u kojem se Oliver James poljubi s nekim.

Originalni naziv filma inspiriran je hit-singlom Christine Aguilere, "What A Girl Wants", no pjesma se nije našla u filmu.