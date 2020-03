Nekadašnja holivudska glumica Amanda Bynes prekinula je iznenadne zaruke s Paulom Michaelom kojeg je upoznala na odvikavanju.

Bivša dječja zvijezda Amanda Bynes (33) zaljubila se u Paula Michaela (28) na odvikavanju i zaručili su se nakon samo dva mjeseca poznanstva.

No, čini se da je njihova veza gotova jednako brzo kako je i počela. Naime, Daily Mail piše da je par prekinuo.

“Da, prekinuli smo. No volim je, ona je moja najbolja prijateljica“, rekao je Paul.

Navodno se Amanda ne nosi dobro s iznenadnim prekidom. “Jako je uzrujana i nije to dobro prihvatila“, rekao je prijatelj posrnule glumice. Kako pišu američki mediji, Amandinu i Paulovu vezu je uništilo to što ona mora biti biti pod strogim nadzorom suda zbog svoje ovisnosti o alkoholu i drogama.

Bynes je obrisala sve Paulove fotografije sa svog Instagrama nakon prekida, a posljednji put su viđeni skupa u četvrtak u Los Angelesu.

Inače, Amanda se nedavno pohvalila da je trijezna godinu dana i ispričala se glumcima koje je nazvala ružnima. "Bok svima, ovo je Paul, moj zaručnik", rekla je u videu. "Jako sam sretna, a kao što vidite, on je prelijep. On je također i najbolja osoba na Zemlji. Htjela bih se ispričati svima koje sam nazvala ružnima na svom Twitteru. U to vrijeme sam se odjećala jako loše i to je bilo jako teško razdoblje za mene", ispričala je.