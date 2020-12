Tom Cruise je ovog tjedna privukao golemu medijsku pažnju svojim bijesnim ispadom na setu filma "Nemoguća misija 7" koji je zabilježen na snimci, no to mu nije bio prvi javni ispad u karijeri.

Audiosnimka bijesnog Toma Cruisea (58) koji na setu filma "Nemoguća misija 7" urla na ekipu zbog kršenja korona protokola ovog je tjedna postala viralna na društvenim mrežama, no slavnom glumcu ovo nije prvi takav ispad u karijeri.

Cruse iza sebe već ima nekoliko neslavnih javnih ispada kojima je privukao veliku pozornost javnosti, a svih smo ih se prisjetili u nastavku.

Skakanje u emisiji The Oprah Winfrey Show

Teško je zaboraviti Tomovo gostovanje u emisiji The Oprah Winfrey Show 2005. godine kada nije mogao obuzdati uzbuđenje zbog svoje tadašnje djevojke, glumice Katie Holmes.

Čim je Oprah spomenula njihovu vezu, glumac ju je uhvatio za ruku i nabacio golemi osmijeh, a zatim se popeo na fotelju i počeo uzbuđeno skakati sa šakama u zraku, nakon čega je pao s koljenima na pod.

"Tako se osjećam zbog nje. Zaljubljen sam", rekao je Tom i prasnuo u smijeh. Oprah je komentirala kako ga nikad nije vidjela sretnijega, nakon čega je on otrčao u backstage i doveo Kate na pozornicu.

Cruse je kasnije izjavio kako je požalio svoj ispad kod Oprah zbog brojnih kritika koje je dobio.

"Nije lako nositi se s tim i mislim da sam pretjerao, no Kate je samouvjerena žena i ovo nas je samo još više zbližilo", izjavio je za The Mirror dok su on i Kate još bili u braku.

No njihova ljubav nije potrajala vječno i par se razveo 2012. godine nakon šest godina braka tijekom kojeg su dobili kći Suri. Malena s tatom gotovo nema nikakav odnos zbog njegove kontroverzne vjere koja mu brani da se viđa s kćeri jer nije scijentologinja. Ipak, zadnjih se mjeseci šuška da se glumac odrekao scijentologija kako bi se mogao viđati sa Suri kojoj je već 14 godina.

Incident sa šalicom

Bivša scijentologinja, glumica Leah Remini u svojoj knjizi "Troublemaker: Surviving Hollywood and Scientology" prepričala je Cruiseov incident sa šalicom. Naime, nakon što mu je asistent dao čaj u šalici koja je bila okrhnuta na rubu, Tom je podivljao na njega.

"Poslužio si mi okrhnutu šalicu? Znaš li tko dobiva takve šalice? J***ni DB-ovi", navodno je vikao Tom.

Skraćenica DB u scijentologiji označava "degradirana bića" (degraded being), odnosno nekoga tko je obuzet zlim duhovima, otkrila je Remini u knjizi.

Ispad zbog Roba Lowea

Da Tom nije mogao kontrolirati bijes ni na samim počecima karijere, potvrdio je njegov kolega Rob Lowe. Glumac se jednom prilikom prisjetio incidenta koji je imao s Tomom, kada je njemu bilo samo 18 godina. Naime, dok su snimali film "The Outsiders" njih dvoje su trebali dijeliti hotelsku sobu što je Cruiseu bilo neprihvatljivo.

"Prijavili smo se u hotel, a kada je Tom saznao da dijelimo sobu poludio je. Meni je to bilo smiješno"; ispričao je Lowe u podcastu Armchair Expert With Dax Shepard.

"Tom je oduvijek bio samouvjeren i sjećam se da sam tada pomislio kako će biti prava zvijezda", dodao je.

Svađa s televizijskim voditeljem

Iste godine kada je skakao na Oprahinom kauču, Tom se posvađao s voditeljem NBC-ja Mattom Lauerom i to dok je gostovao u njegovoj emisiji.

Cruise je ovoga puta razljutio voditeljev komentar o psihijatrijskim lijekovima.

"Nikad nisam podržavao psihijatriju, čak i dok nisam bio scijentolog. Lijekovi samo maskiraju problem, znam to, proučavao sam psihijatriju", bijesno je komentirao glumac.

Vikanje na lažnog reportera

Na premijeri filma "Rat svjetova" 2005. godine, Tomu je na crvenom tepihu prišao lažni reporter koji ga je poprskao vodom u lice. Glumac se prvo nasmijao, a zatim ga je bijesno upitao zašto je to napravio.

"Nemoj bježati. Ovo je jako nepristojno. Htio sam ti dati intervju, a ti se ponašaš ovako. Jako nepristojno", vikao je Tom za zafrkantom dok je ovaj bježao.