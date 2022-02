Robbie Williams jedan je od najuspješnijih britanskih pjevača, no iza sebe ima burnu karijeru i zanimljiv privatni život koji su nerijetko izazivali pažnju medija.

Britanski glazbenik Robbie Williams već dugi niz godina mami uzdahe gdje god da se pojavi, a svoju blistavu karijeru započeo je još u sastavu Take That 90-ih godina. Ovih dana slavi 48. rođendan, a prisjetili smo se detalja iz njegove karijere, ali i ljubavnog života.

Gorine 1990. tada 16-godišnji Robbie bio je najmlađi član grupe Take That koja je osvojila srca publike, a danas je jedini od kolega s impresivnom svjetskom karijerom. Zbog problema s drogama i alkoholom često se svađao s ostalim dečkima iz benda, a sve je eskaliralo 1994. godine, večer prije nastupa na europskim dodjelama MTV nagrada. Umalo se predozirao, a to je ujedno bio i početak kraja njegove karijere u bendu.

Samostalnu karijeru lansirao je 1996. godine, a od onda se sve promijenilo. Osvojio je svijet hitovima zbog kojih je pokorio stadione diljem svijeta, između ostalog i u Zagrebu, dobio je desetke nagrada za svoj rad, a njegove pjesme su redovito bile na prvom mjestu top lista diljem svijeta.

Dugo je godina živio na relaciji Los Angeles - London, a s njim su povezivali mnoge slavne dame. Sve dok se nije zaljubio u glumicu Aydu Field slovio je kao veliki ženskaroš.

Par se upoznao 2006. godine na spoju naslijepo, a vjenčali su se 2010. godine nakon nekoliko prekida. Danas imaju četvero djece, osmogodišnju Theodoru Rose, šestogodišnjeg Charltona Valentinea, dvogodišnju Colette Josephine i Beaua Benedicta Enthovena, a zadnje dvoje djece rodila im je ista surogat-majka.

Zanimljivo je kako mu je vezu s Aydom pomogla spasiti holivudska sklatkica Cameron Diaz, s kojom je pjevač veliki prijatelj. Nakon jednog od prekida s glumicom izašao je s Cameron, a upravo ga je ona nagovorila da je nazove i zaprosi je. "Počeo sam cviliti s kakvom sjajnom osobom sam upravo prekinuo vezu. Cameron je komentirala da joj se ne čini kako je njihovoj ljubavi došao kraj te me potaknula da je zaprosim", rekao je jednom prilikom 48-godišnji Robbie.

Slatki dječak iz kultnog filma danas je pravi šarmer, već mjesecima ljubi bivšu suprugu jednog od najbogatijih ljudi na svijetu +17

Šuput se vrućim fotkama u minijaturnom bikiniju pohvalila da suprugu ispunjava sve želje ususret Valentinovu +30