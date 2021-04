Kraljica Elizabeta u srijedu će navršiti 95 godina, a rođendan će joj ove godine biti drugačiji nego svih prijašnjih.

Britanska kraljica Elizabeta ovaj će tjedan obilježiti svoj najusamljeniji rođendan jer prvi put nakon više od sedam desetljeća uz nju neće biti njezin voljeni suprug, princ Philip, koji je nedavno preminuo u 100. godini života.

Kraljica će u srijedu navršiti 95 godina, a rođendan će dočekati samo u društvu osoblja u Windsoru, s obzirom na to da su svi planovi obilježavanja njezina dana odgođeni jer još uvijek traje period žalovanja zbog prinčeve smrti. Bit će joj to zasigurno težak dan, a koji će uz to ostati i u sjeni nagađanja o razdoru u kraljevskoj obitelji.

Naime, iako su prinčevi William i Harry viđeni kako razgovaraju nakon djedova sprovoda, njima bliski izvori otkrili su britanskim medijima kako je njihovo istinsko pomirenje još daleko.

Kažu i da će kraljica rođendan vjerojatno provesti i kao većinu dana ove godine, odvest će se do Frogmorea, jednog od najdražih dijelova imanja, kako bi prošetala svoje pse, što joj je jedna od omiljenih aktivnosti kojima se opušta. Inače, na isto je mjesto otišla i nakon Philipova sprovoda kako bi sama u miru provela neko vrijeme, kamo se i sama odvezla u svom jaguaru.

Na sam rođendan neće biti vojnog pozdrava njoj u čast niti otkrivanja novog portreta, članovi obitelji posjetit će ju naizmjence tijekom sljedećih nekoliko dana, a svi će joj čestitati telefonskim putem.

Posljednji ispraćaj princa Philipa održan je tijekom proteklog vikenda, najuža obitelj oprostila se od njega u subotu u kapelici svetog Jurja u Windsoru.

Najuži članovi kraljevske obitelji odradili su sve u skladu s protokolom, a prvi uz lijes hodao je princ Charles, odmah uz svoju sestru, princezu Anne, a iza njih su hodali prinčevi Edward i Andrew. Kraljica je do kapelice išla automobilom na začelju kolone. Lijes svoga supruga dočekala je skupa s nadbiskupom Canterburyjem u samoj kapeli.

Vojvoda od Edinburgha pokopan je u kraljevskoj grobnici, no lijes će preseliti u drugu grobnicu tek nakon što kraljica umre, kako stoji po kraljevskom protokolu.

Na sprovodu su bili i prinčevi William i Harry, u koje su bile uprte oči cijelog svijeta zbog njihovih loših odnosa i činjenice da im je to bio prvi susret nakon godine dana, a sada svi očekuju kako će se njihov odnos nastaviti i hoće li uspjeti izgladiti sve nesuglasice.

Galerija