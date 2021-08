Claudia Schiffer jedna je od najuspješnijih manekenki svih vremena, a ova slavna ljepotica ovih dana slavi svoj 51. rođendan povodom kojeg smo se prisjetili detalja iz njezina života.

Njemačka manekenka Claudia Schiffer jedna je od najuspješnijih ljepotica u povijesti svijeta mode, a ova slavna dama ovih dana slavi 51. rođendan.

Rođena je u malom njemačkom gradiću kraj Duisburga, a dok je bila u školi, htjela je postati odvjetnica i raditi u poduzeću svoga oca. Sudbina je pak imala drugačije planove, kada je Claudia imala 17 godina, uočio ju je lovac na talente u jednom klubu u Düsseldorfu. Nakon završetka srednje škole otputovala je u Pariz na prvo fotografiranje te se odmah pojavila na naslovnici časopisa Elle, a na početku karijere mnogi su je uspoređivali s Brigite Bardot.

Bilo je jasno od samih početaka da će napraviti zaokret u svijetu mode, a još danas se priča kako je brend Guess postao toliko poznat zbog Schiffer, jer im je ona bila ambasador. Priznati dizajner Karl Lagerfeld odabrao ju je kao zaštitno lice Chanela, a nešto kasnije pojavila se i u Playboyu. Krasila je i slavnu naslovnicu Voguea 1999. godine, kada je proglašena i jednom od najljepših žena na svijetu. Poznati brendovi otimali su se za nju, a krasila je naslovnice preko 1000 časopisa tijekom svoje bogate karijere.

Zarađivala je milijune zahvaljujući svom imenu i stasu, a još danas je model za brojne poznate brendove. Osim manekenstvom, bavila se i modnim dizajnom, a na pariškom tjednu mode 2011. godine je predstavila svoju kolekciju za jesen-zimu. Uslijedila je još jedna kolekcija, no dalje od toga nije radila.

Slavna ljepotica okušala se i u glumi. Na filmskom je platnu debitirala 1994. godine u dječjem filmu "Richie Rich", a pojavila se u nekoliko uspješnica, uključujući i film "Zoolander" te "Zapravo ljubav". Glumila je i u spotu za pjesmu "Say it isn't so" grupe Bon Jovi.

Tijekom godina je dosta pažnje plijenila i svojim privatnim životom. Na jednoj gala večeri u Berlinu 1993. godine upoznala je mađioničara Davida Copperfielda, koji ju je pozvao na pozornicu da sudjeluje u jednoj točki. Ubrzo zatim postali su par, a zaručili su se godinu kasnije. Nekoliko medija njihovu je vezu prozvalo prevarom, a francuski časopis Paris Match tužili su zbog toga 1997. godne. Dvije godine kasnije objavili su kako su se razišli.

Schiffer je pred oltar stala s režiserom Matthewom Vaughnom u Engleskoj 2002. godine, a par ima troje djece. Caspar Matthew rođen je 2003. godine, a imaju i kćeri Clementine Poppy i Cosimu Violet.

Claudia Schiffer danas je "teška" oko 55 milijuna dolara te i dalje marljivo radi, a iako je uglavnom posvećena obiteljskom životu, ne odbija poslove koje obožava.