Claudia Schiffer pozirala je gola za novo izdanje talijanskog Voguea.

Claudia Schiffer postigla je jednu od najuspješnijih karijera u modnom svijetu, ona je manekenka i supermodel, a iza nje su stotine objavljenih naslovnica časopisa i odšetanih modnih revija.

Ta 48-godišnja plavuša ovih se dana prisjetila svojih modnih početaka kada je odradila snimanje povodom 25. godišnjice svoje prve naslovnice, i to one španjolskog Voguea, na kojoj se našla davne 1994. godine. Tim će se povodom naći na naslovnici talijanskog izdanja koje izlazi ovog mjeseca, i to u potpunosti gola.

Ljepotica njemačkog porijekla i danas se može pohvaliti manenkenskom linijom na kojoj joj mogu pozavidjeti i mnogo mlađe kolegice. Fotografiju sa snimanja objavila je na svom profilu na Instagramu te tako zahvalila svima koji su sudjelovali u nastajanju njoj posebne modne priče.

Snimanje je odradio fotograf Collier Schorr, koji ga je sa strašću opisao.

"Zbog onog tko sam ja i tko su one, mislim da ove fotografije predstavljaju spoznaju njihove vlastite seksualnosti. Mislim da je ovdje bila riječ o tome i tijelima i o prikazivanju žene u godinama", izjavio je Collier.

Claudia, koja je danas majka 16-godišnjeg sina Caspera, 14-godišnje kćeri Clementine i 8-godišnje Cosime, nedavno je iskreno progovorila o starenju i majčinstvu za InStyle.

"Starost treba slaviti i poštovati. Imam 48 godina, osjećam se tako i ponosim se time. Postoji razlog zašto imamo rođendanske torte i zabave povodom rođendana, ja se i dalje zbog toga osjećam jednako kako sam se osjećala u djetinjstvu", ispričala je Claudia.

Claudia je vrlo bliska sa svojom djecom i podrška im je u svakom životnom trenutku.

"Ohrabrivat ću ih i podržavati što god željeli raditi, sve dok će u tome što rade davati sve od sebe i truditi se" zaključila je manekenka.