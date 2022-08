Nina Badrić uživa na otoku Hvaru sa svojim psićem Ditom, a tamo je srela i kolegicu Jasnu Zlokić s kojom je objavila zajedničku fotografiju.

Pjevačica Nina Badrić odmara na otoku Hvaru, a od tamo često dijeli fotografije na svom Instagram profilu.

Novom objavom pratiteljima je pokušala dočarati koliko voli slobodu na otoku pa je ispod slike na kojoj pozira sa svojim psićem napisala:

"Gospodja Dita i ja chillamo".

Njezini pratitelji ganuti objavom komentirali su:

"Čeka svojih pet minuta", "Super ste", "Skroz slatka slika", "Veliki lajk", "Predivna".

Nakon toga pohvalila se i koga je srela tijekom šetnje. Naime, Badrić je naletjela na svoju kolegicu Jasnu Zlokić koja je bila u društvu malene unuke.

Ispod fotke na kojoj zajednički poziraju nasmiješene i zagrljenje stoji:

"Ja sam ti jedini drug! Nedjelje na otoku".

Pratitelji su im odmah u komentarima poručili pozdrave.

Nina je nedavno pokazala koliko uživa u Jelsi, a od tamo je objavila fotke na kojima pozira veselo raspoložena. Riječ je o nizu fotografija na kojima vozi bicikl, a pratitelji je još nisu nikad vidjeli u takvom izdanju. Odjenula je ultrakratku šarenu haljinicu uz koju je kombinirala žutu torbu, bijele starke, sunčane naočale i lagane valove u kosi.

Nina je osim pozitivne enegrije pokazala i zaista fantastičnu figuru na kojoj joj mnogi zavide. Pjevačica je nedavno za In magazin progovorila o svom izgledu.

"Ljudi se obično iznenade kad me vide uživo. Ja njima djelujem jako visoka preko ekrana, jako punašna preko ekrana, djelujem im puno starije i onda mi je to super da me ljudi gotovo ne prepoznaju kad me sretnu npr. na trajektu za Hvar".

