Nina Badrić objavila je na Instagramu fotografiju u badiću s prozirnim detaljima pa dobila niz komplimenata na račun ljepote.

Nina Badrić je na Instagramu objavila novu ljetnu fotografiju pa očarala svoje obožavatelje prizorom s plaže i zaradila niz komplimenata na račun ljepote.

"Donesi mi zalaske sunca u šalici", napisala je uz fotografiju na kojoj pozira u jednodijelnom badiću s prozirnim detaljima u kojem je do izražaja došla njezina linija.

"Opa", "Kao da je morska vila, sve je snove ostvarila", "Duša divna", "Top", "Komad", "Evo stižem, baš bi bilo lijepo", "Top pjevačica, top", poručili su joj pratitelji u komentarima.

Nina je nedavno otkrila i da uživa u Jelsi, a od tamo je objavila fotke na kojima pozira veselo raspoložena. Riječ je o nizu fotografija na kojima vozi bicikl, a pratitelji je još nisu nikad vidjeli u takvom izdanju. Odjenula je ultrakratku šarenu haljinicu uz koju je kombinirala žutu torbu, bijele starke, sunčane naočale i lagane valove u kosi.

Nina je osim pozitivne enegrije pokazala i zaista fantastičnu figuru na kojoj joj mnogi zavide. Pjevačica je nedavno za In magazin progovorila i o svojim nedostacima.

"Ljudi se obično iznenade kad me vide uživo. Ja njima djelujem jako visoka preko ekrana, jako punašna preko ekrana, djelujem im puno starije i onda mi je to super da me ljudi gotovo ne prepoznaju kad me sretnu npr. na trajektu za Hvar".

Nikolina Pišek pozirala u badiću, a uz atribute pažnju je ukrala njena definicija lijenosti : "Ja sve od navedenog" +26

Omiljeni Čombe objavio fotku sa svojom mezimicom, pa sve raznježio: "Jao, pa ona je med medeni!" +27