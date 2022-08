Nina Badrić objavila je fotografija na kojima Jelsu obilazi vozeći biciklu u kratkoj šarenoj haljinici i s osmijehom na licu.

Naša pjevačica Nina Badrić uživa na Jelsi, a od tamo objavljuje fotke na kojima pozira veselo raspoložena.

Riječ je o nizu fotografija na kojima pozira vozeći se na biciklu, a pratitelji je još nisu nikad vidjeli u takvom izdanju. Odjenula je ultrakratku šarenu haljinicu uz koju je kombinirala žutu torbu, bijele starke, sunčane naočale i lagane valove u kosi.

Nina je osim pozitivne enegrije pokazala i zaista fantastičnu figuru na kojoj joj mnogi zavide.

"Totalno si cool", "Kakav biciklista, halo vatrogasci", "kakav komad", "Ljepotice", "Guštaj u suncu", samo su neki od komentara koji su se nizali ispod posta.

Pjevačica je nedavno za In magazin progovorila i o svojim nedostacima:

"Ljudi se obično iznenade kad me vide uživo. Ja njima djelujem jako visoka preko ekrana, jako punašna preko ekrana, djelujem im puno starije i onda mi je to super da me ljudi gotovo ne prepoznaju kad me sretnu npr. na trajektu za Hvar".

Nekadašnja velika pop-zvijezda ponosno pokazala nesavršenosti s kojima se dugo borila, a od samog dna spasile su ju golišave fotografije! +29

Šuput u kombinezonu s otvorom pokazala da ne nosi grudnjak, a čupavi detalj bilo je nemoguće ne primjetiti! +31