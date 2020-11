Nisu prošla ni dva tjedna otkako je preminuo legendarni Sean Connery, a nakon što su mu brojni obožavatelji odali počast, nažalost, u javnost su počeli izlaziti detalji za koje se ne zna jesu li istiniti ili ne.

Sir Sean Connery je preminuo u snu 31. listopada u 91. godini života, a obožavatelji diljem svijeta odali su počast legendarnom glumcu, no strani mediji sada su se raspisali o užasnim stvarima koje ga prikazuju u drugom svjetlu.

Naime, sada se piše da je Coonery navodno u dva intervjua koja je dao rekao da ne vidi ništa pogrešno u udaranju žena te da bi i sam bio spreman to učiniti, no kasnije je sve to opovrgavao. Usto, njegova prva supruga, glumica Diane Cilento, koja je preminula 2011., optužila ga je da ju je tukao, ali Sean je i to negirao.

Michael Thornton, blizak Dianin, prijatelj, sada u članku za Daily Mail tvrdi da je povjerovao u Dianine riječi jer je navodno vidio tragove nasilja na njezinom licu. Susreo ju je kada je bio tinejdžer i ona je glumila u mjuziklu "Zuleika" tijekom 1957. i bila je na turneji u Londonu.

Ističe da je Cilento bila talentirana, no ranjiva u tom razdoblju pa je u Oxfordu imala dvije katastrofalne izvedbe jer ju je glas izdao. Nakon toga se vratila u hotel i pokušala se ubiti što je umalo i uspjela. Thornton ju je posjetio u bolnici i tako je počelo njihovo prijateljstvo.

Kasnije, 1965. je svratio u njen dom u London koji je dijelila s Conneryjem za kojeg je već bila udana. Supružnici su tada bili u braku tri godine i imali su dvogodišnjeg sina Jasona. Michael je objasnio da nikad ranije nije sreo glumca, ali da je čuo za njegovu reputaciju opakog tipa.

Naime, čuo je priču iz 1958. kada je Sean u Cornwallu snimao film "Another Time, Another Place" s holivudskom legendom Lanom Turner i odjednom se pojavio njen dečko, mafijaš Johnny Stompanato na setu. Uperio je pištolj u Conneryja i rekao mu da se kloni Turner, a glumac mu je zgrabio oružje i izvrnuo zglob. Mafijaš je ubrzo pobjegao jer se prestrašio.

Da je glumac bio nasilan, Thornton se navodno uvjerio i kada je došao u Dianin i Seanov dom i primijetio da ona ima modricu na oku te natečen obraz pun modrica, iako je pokušala sve sakriti šminkom. Pitao ju je što se dogodilo, a glumica se prema njegovoj priči pravdala da joj se dogodila glupost.

"Udarila sam lice vratima od ormarića", rekla mu je Diane, a prestala je dalje objašnjavati kada je Sean ušao u sobu.

Glumac je, kako kaže, nosio najkraće moguće kratke hlače i njihovog sina. Upoznali su se i pritom mu je Connery žestoko stisnuo ruku, a kako je opisao, tijekom njihovog susreta Seanu nije bilo ugodno, a Diane je bila napeta cijelo vrijeme i gledala u njega, stoji u članku Daily Maila.

Tada mu je glumac navodno priznao i da ne voli ulogu po kojoj ga svi pamte. "Da ti kažem istinu, mrzim to kopile Bonda. Ubio bih ga da mi dođe pod ruke", navodno je njegova izjava.

Nekoliko mjeseci kasnije Diane je boravila sa Seanom u Španjolskoj zbog snimanja njegovog filma "The Hill", a Thornton je prepričao strahotu za koju mu je ona rekla da se dogodila.

"Pred kraj snimanja jedan vikend je u hotelu u kojem su boravili priredio vjenčanje. Ekipa sa seta se pridružila proslavi i alkohol se točio u potocima. Pio se i brendi španjolske marke Fundador koji je bio ubojit. Diane je tada završila u društvu mladih Španjolaca koji su jedva pričali nešto malo engleskog jezika. Poboljšao joj se španjolski jezik i uskoro je plesala flamenco i svi su joj pljeskali", njezina je priča koja ima nastavak koji kaže da ju je Sean, nakon svega i kad se vratila u njegovu sobu, bacio na pod i udario.

"Uspjela sam doći do kupaonice i zaključati se u nju. Provela sam ostatak noći ležeći na podu pokrita ručnicima i drhteći", rekla je Thorntonu. Kada se probudila zaključila je da se ne želi pojaviti pred muževim suradnicima i medijima pa je pobjegla iz sobe dok je Connery spavao i otputovala u Malagu.

Kasnije ga je nazvala i dogovorili su se da će joj se pridružiti za tjedan dana kad završi snimanje te nisu spominjali prošlu večer.

Cilento i Connery su se razveli 1973., a ona je preminula 2011. u 80-godini života od raka u rodnoj Australiji. Glumac se nije oglašavao u vezi toga u javnosti.

Zadnje što je poručio bivšoj supruzi bilo je da je luda žena nakon što je ona navodno rekla njihovom sinu Jasonu da dobiva uloge samo zbog prezimena Connery i da mu otac neće ostaviti nikakvo bogatstvo.

Što je istina, a što ne, sigurno se nikad neće saznati.