Diane Cilento bila je prva supruga Seana Conneryja, a u svojoj autobiografiji otvoreno ga je optužila za fizičko i mentalno zlostavljanje.

Nedavno preminuli legendarni glumac Sean Connery je osim svojim glumačkim talentom, pažnju javnosti i medija privlačio i svojim ljubavnim životom koji kao da se pratio pod povećalom, što izbjeći nije mogla ni njegova prva supruga Diane Cilento.

Diane je bila izvrsna australska glumica, plavokosa ljepotica s upečatljivim hrapavim glasom koja je zračila neodoljivom seksualnom privlačnošću. Tijekom 50-ih i 60-ih godina glumila je u britanskim filmovima, a snimila je i nekoliko holivudskih naslova.

Sa Seanom je u braku bila od 1962. do 1973. godine, a unatoč tome što je čak deset godina prije njega bila nominirana za prestižnu filmsku nagradu Oscar, nikada nije izašla iz njegove sjene.

Nakon njihova razvoda Sean se 1975. godine vjenčao sa slikaricom Micheline Roquebrune s kojom je i ostao do kraja života, a prije toga su ga povezivali s brojnim ljepoticama poput Jill St. John, Lanom Wood i Carole Mallory, kao poljskom manekenkom Magdom Konopka.

Diane, koja je preminula prije devet godna, u svojoj je autobiografiji "My Nine Lives" zaključila da je njezino postojanje moralo biti više od same činjenice da je bila Seanova supruga. Jer nakon udaje za njega kao da je izblijedila njezina titula "it" glumice i zvijezde britanskih filmova i svi su je počeli doživljavati kao suprugu mačo idola.

"Ne bih mogla ostatak svog života živjeti u sjeni 007", napisala je u knjizi, u kojoj tvrdi i da je njihov brak bio obilježen fizičkim i mentalnim zlostavljanjem.

Optužila ga je za obiteljsko nasilje, navodeći da ju je jednom tako udario da pala na pod. Sean koji je 1965. godine u intervjuu za Playboy izjavio da u povremenom šamaranju žene ne vidi ništa loše, njezine je optužbe proglasio kretenskima.

Diane je kasnije izjavila i da je Sean iz svoje oporuke izbacio njihova sina Jasone, što je on također žestoko porekao.

"Ženu nisam vidio 37 godina, ona sada ne zna ništa o meni i o mom životu. Diane se ne može pomiriti s raspadom našeg braka, već sam vodio bitke s njezinim optužbama da sam bio nasilan prema njoj. Čini se da laži postaju još zlobnije i što je najgore, ona u sve to uvlači našeg sina", izjavio je Sean 2008. godine.

"Cijela ta prokleta stvar s Bondom je zavladala našim životima. Svi žele znati kako je biti supruga Jamesa Bonda, ali vodila sam puno složeniji i zanimljiviji život od toga", izjavila je tada glumica.

Upravo je Jason Connery, inače glumac i redatelj, potvrdio vijest da njegov otac preminuo na Bahamima nakon što se već neko vrijeme nije osjećao dobro.

Diane Cilento rodila se u Queenslandu, a odrasla je u Brisbaneu, u uglednoj liječničkoj obitelji. Njezin otac bio je specijalist tropske medicine, a majka ugledna ginekologinja. Njezine sestre i braća postali su liječnici, ali mlada Diane je bila odlučila baviti se glumom nakon što je bila izbačena iz škole i nakon što je neko vrijeme provela u New Yorku.

Seana je upoznala tijekom snimanja jedne televizijske drame, a za njega se udala 1962. godine, iste godine kada se on prvi put pojavio kao James Bond u filmu "Dr. No".

Osim teških optužbi na njegov račun, u autobiografiji je priznala i kako još uvijek slavnog glumca.

"Voljela sam starog Seana, još uvijek ga volim. Ponekad kad ga vidim u nekom showu, na trenutak ugledam svoju staru ljubav ili se sjetim dobro zapamćene fraze, srce mi još uvijek zatitra", napisala je Diane.

Diane je preminula od posljedica raka 2011. godine dobi od 79 godina.