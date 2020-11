Lana Jurčević na Instagramu je objavila fotografiju Seana Conneryja i svoje majke Esme Karaselimović.

Smrt legendarnog glumca Seana Conneryja rastužila je brojne njegove fanove diljem svijeta, između ostalih i našu pjevačicu Lanu Jurčević koja je na svom Instagramu podijelila uspomenu svoje obitelji na njega.

Naime, Lana je objavila fotografiju na kojoj njezina majka Esma Karaselimović pozira sa Seanom, a koja je snimljena u Francuskoj.

"Moja mama, (moj tata), Sean Connery i njegova žena prije jedno 25 godina. U Francuskoj. Nikad više NITKO, NITKO kao On. Bar imam ovu uspomenu. One and only S.C. 🙏🏼 RIP", napisala je Lana uz fotografiju koju možete pogledati ovdje.

Sean Connery preminuo je u subotu u 91. godini života u snu, u svom domu na Bahamima, a njegova je smrt rastužila filmski svijet, njegove kolege i tisuće obožavatelja diljem svijeta koji su se također oprostili s njim putem društvenim mreža.