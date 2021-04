Adrien Brody tijekom preuzimanja Oscara 2003. za ulogu u "Pijanistu" priuštio je spektakularni poljubac glumici Halle Berry, no nakon što je osvojio tu nagradu, povukao se iz javnosti.

Adrien Brody ušao je u povijest 2003. kada je za ulogu u drami "Pijanist" osvojio Oscara i tako sa svojih 29 godina postao najmlađa osoba kojoj je to uspjelo.

U filmu Romana Polanskog glumac je utjelovio Wladyslawa Szpilmana, židovskog pijanista koji je čudom preživio uništenje varšavskog geta u 2. svjetskom ratu. Brodyjevo preuzimanje zlatnog kipića jedno je od onih koje će ostati upamćeno. Presretni Adrien iznenadio je kolegicu Halle Berry, koja mu je uručivala nagradu, i poljubio ju, a ona se prepustila tome.

Zanimljivo je da je Brody, koji je 14. travnja proslavio 48. rođendan, kako bi se što bolje pripremio za ulogu u "Pijanistu", prodao svoj stan i automobil i odselio se u Poljsku. Tamo je naučio svirati klavir i smršavio 14 kilograma.

Nakon uloge u toj povijesnoj drami i osvajanja Oscara pao je u depresiju, a jedna od stvari koja mu je pomogla u tim trenucima bilo je slikarstvo.

"Slikanje mi donosi slobodu. U glumi imate ograničenja. Odradite svoj posao, ali dok se film sasvim ne završi, vaš posao prođe kroz toliko filtara izvan vaše kontrole – određene promjene zahtjeva redatelja, montažer, producent, pa i sam studio. Kroz slikarstvo iskazujem sebe bez ikakvih ograničenja, a taj osjećaj slobode je nevjerojatan. Uživam u slikarstvu, baš kao i u glumi, ipak su to moje dvije glavne odrednice", ispričao je svojedobno Adrien.

No nakon tog velikog priznanja u svijetu filmske industrije, glumac nije imao neka ostvarenja. Utjelovio je Salvadora Dalija u filmu Woodyja Allena "Ponoć u Parizu", ali nakon toga nije imao toliko zapažene uloge.

Neki su to pripisali njegovu izgledu jer nije tipičan holivudski ljepotan, dok drugi smatraju da to ne igra neku važnost jer on svojim talentom i karizmom može nadmašiti poznate face poput Toma Cruisea i Leonarda DiCaprija. Prebacuju krivicu na producente koji ne znaju iskoristiti njegove izvanredne glumačke vještine.

Posljednje upečatljive uloge Adrien je odigrao u filmu "The Grand Budapest Hotel" i seriji "Peaky Blinders", u kojoj je u četvrtoj sezoni utjelovio Lucu Changrettu.

Brody, koji se rodio u New Yorku, sin je fotografkinje i profesora povijesti i slikarstva koji je poljsko-židovskog porijekla. Na glumu su ga upisali upravo roditelji kako bi ga udaljili od problematične djece s kojom se družio. Adrien je 1992. imao tešku nesreću kada je pao s motora i mjesecima se oporavljao od ozljeda.

Ne voli dijeliti privatni život s javnošću, ali detalje o njemu ne skriva uspješno. Od 2003. do 2006. bio je u vezi s Michelle Dupont, što je zanimljivo jer tko zna kako je ona reagirala na njegov poljubac sa seksi glumicom Halle. Naime, Michelle mu je bila i pratnja na dodjelu, no čini se kako je sve dobro prošlo jer im je veza još nakon toga potrajala.

Iako ne voli pozornost, Brody je ranijih godina uhvaćen kako uživa u društvu poznatih prijatelja na Azurnoj obali. Među njima su bili manekenka Natasha Poly i njezin suprug Peter Bakker, a glumac se potpuno opustio i moglo ga se vidjeti bez majice kako se leži i rasteže se na luksuznoj jahti.

Brody je ljubio manekenku Elsu Pataky od 2006. do 2009. koja je godinu dana nakon njihova prekida ušla u brak s jednim od najseksi glumaca na svijetu, Chrisom Hemsworthom. Svojedobno su strani mediji pisali da je Adrien kupio Elsi za 31. rođendan 2007. godine farmu iz 19. stoljeća u New Yorku koju je dao preurediti tako da izgleda kao dvorac. Par je skupa živio tamo, no njihova ljubav nije potrajala.

Izlazio je i s ruskom manekenkom Larom Lieto, ali s njom se u javnosti nije pojavio od travnja prošle godine, a u vezi su bili od 2013. godine nakon što su se upoznali na Filmskom festivalu u Cannesu.

U veljači 2020. procurila je vijest da je Brody u vezi s engleskom dizajnericom Georginom Chapman (45), koja je poznata po braku s filmskim producentom Harveyjem Weinsteinom, osuđenim za seksualno zlostavljanje glumica. Zbog njega je pokrenut pokret #metoo i prema dosadašnjim svjedočanstvima više od stotinu žena bilo je njegovim žrtvama.