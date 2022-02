Michelle Hunziker je bila prva supruga Erosa Ramazzottija, od kojeg se razvela nakon 11 godina braka zbog sekte koja joj je isprala mozak.

Manekenka Michelle Hunziker (45) proslavila se kao supruga talijanskog miljenika žena, glazbenika Erosa Ramazzottija (58), s kojim je bila u braku od 1998. do 2009. godine.

Njihovoj ljubavi presudio je kult Warriors of Light, čija je Michelle bila članica pet godina, a stroga pravila branila su joj seksualne odnose, alkohol, pušenje, pa čak i masturbiranje.

Detalje o sekti koju je napustila otkrila je u svojoj biografiji "A Seemingly Perfect Life", u kojoj je, među ostalim, napisala i kako je živjela u uvjerenju da je Isusova sestra te reinkarnacija nacističke nevjeste.

Ramazzoti joj je bezuspješno pokušavao ukazati na njihov loš utjecaj, no na kraju je to presudilo njihovu braku. Papire za razvod podnijeli su 2002. godine, a on je finaliziran tek sedam godina poslije.

Brak s Ramazzotijem ovoj rođenoj Švicarki donio je talijansko državljanstvo, ali i brojne voditeljske angažmane u velikim talijanskim TV kućama.

Bivši supružnici zajedno imaju kći Auroru, kojoj je Eros posvetio pjesmu "L'aurore", dok je za Michelle napisao hit "Più bella cosa".

Danas su u dobrim odnosima, a nedavno su se skupa pojavili u showu "Michelle Impossible" i pred kamerama izmijenili poljubac.

Eros je nakon razvoda pronašao utjehu u 25 godina mlađoj manekenki Marici Pellegrinelli, s kojom se oženio nakon pet godina veze 2014., no razveli su se 2019. godine. Zajedno su dobili dvoje djece, sina Enza i kćer Emiliju.

Michelle se 2014. udala za poduzetnika Tomasa Trussardija, s kojim je dobila kćeri Sole i Celeste, no i oni su ove godine okončali svoj brak.

