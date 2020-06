View this post on Instagram

Un’estate italiana! Tutta italiana! Scelgo di stare qui, a fare il bagno nel nostro mare, a fare lunghe passeggiate sulle Dolomiti, ad assaggiare i piatti di tutti i nostri ristoratori, a bere dell’ottimo vino, a godermi il gelato più buono del mondo e a divertirmi con la mia famiglia e i miei amici , insomma a fare le cose più semplici....le più belle! Adesso più che mai!!! #estateitaliana pic by @pierpapo_ferreri @gentesettimanale ❤️❤️❤️