Michael Sheen iznenadio je javnost viješću da je odlučio postati neprofitni glumac i to sve kako bi pomogao dobrotvornim organizacijama i siromašnima.

Holivudski glumac Michael Sheen objavio je vijest kako se odlučio deklarirati kao neprofitni glumac i odreći se velikog dijela imovine koju je stekao tijekom višegodišnje glumačke karijere.

52-godišnji Michael, čija se imovina procjenjuje na 16 milijuna dolara, prodao je svoje dvije vile u Americi i Velikoj Britaniji, a svu dobit je dao u dobrotvorne svrhe kako bi pomogao onima kojima je to najviše potrebno.

Shvatio je naime da može iskoristiti svoje bogatstvo kako bi sudjelovao u sličnim pothvatima, te se odlučio vratiti u rodni mu Wales kako bi promijenio nečije živote i usredotočio se na kampanje koje pomažu Velšanima.

"Shvatio sam da mogu učiniti takve stvari i ako mogu dalje nastaviti zarađivati svoj ​​novac, to me neće uništiti. Upoznao sam ljude i organizacije u svom rodnom gradu za koje nisam znao da postoje, male grupe koje su pokušavale pomoći mladima da bih se

vratio u posjet tri ili četiri mjeseca kasnije i saznao da su sredstva nestala i da ta organizacija više ne postoji", izjavio je za Big Issue i dodao kako ga je to jako razočaralo.

Zato je već obećao pokloniti 50 tisuća funti tijekom sljedećih pet godina i to za financiranje stipendija velških studenata na Sveučilištu Oxford.

Michael je tijekom 90-ih godina ostvario uspješnu kazališnu karijeru na pozornici, a onu filmsku tijekom 2000-ih godina, posebice kroz uloge u raznim biografskim filmovima.

S piscem Peterom Morganom glumio je u trilogiji "British politician Tony Blair: The television film The Deal", nakon čega su slijedili "The Queen" i "The Special Relationship", a nedavno je glumio Chrisa Tarranta u filmu "Quiz" i "Good Omens".

Michael je inače poznat i po svom bogatom ljubavnom životu, pa je tako prije dvije godine dobio drugo dijete s 27-godišnjom kolegicom Annom Lundberg.

"Jako sam sretan što s vama mogu podijeliti vijest da s partnericom Annom očekujem našeg malog anđela", napisao je glumac tada na Twitteru, a zanimljivo, veza s Annom postala je službena svega tjedan dana prije.

Iz propale veze s glumicom Kate Beckinsale, Michael ima 22-godišnju kćer Lily. Podsjetimo, Kate i on u vezi su bili od 1995. do 2003. godine, a upoznali su se na jednom snimanju.

Michael je bio osvojio i balerinu Lorraine Stewart, holivudsku miljenicu Rachel McAdams, američku TV prezentericu Carrie Keagan te poznatu komičarku Sarah Silverman.

Nakon prekida višegodišnje veze sa Sarah 2018. godine, Michael je bio u vezi s čak tri žene, a Anna je bila posljednja u tom zanimljivom nizu.

Ekipa iz Harryja Pottera sastala se nakon 20 godina, neke je stvarno teško prepoznati, pogledajte koliko su se promijenili! +21

Svi već znaju da je skinula 35 kila, ali ipak je sve šokirala njezina pojava uživo nakon dugo vremena! +26