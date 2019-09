Iako mnogi to ne bi očekivali, glumac Michael Sheen serijski je zavodnik ljepotica koji je bio u vezama s nekim od najljepših žena današnjice.

Britanski glumac pitomog izgleda i nježnog osmijeha ispod krhke vanjštine krije tajnu – serijski je zavodnik ljepotica. Michael Sheen obično se ne nalazi na listama najpoželjnijih holivudskih muškaraca, no kada pogledate listu ljepotica koje je ljubio, mišljenje će vam se promijeniti. Sheen je pritajeni šarmer.

Sheen (50) upravo je objavio i sretnu vijest – njegova upola mlađa djevojka čeka njegovo dijete. Bit će to drugo glumčevo dijete, prvu kćer je dobio s jednom od najljepših žena svih vremena Kate Beckinsale.

Zavidna ljubavnička karijera ovog Britanca započela je davne 1995. kada je na setu filma upoznao glumicu Beckinsale, slatku djevojku lijepog lica. Par je bio u vezi sedam godina, a 1999. im se rodila kćerkica Lily. Navodno je Michael, po prirodi miran čovjek, jednom zbog Kate čak i nasrnuo na jednog redatelja koji ju je vrijeđao. Ovaj vitez tada se prvi put u životu potukao – i to zbog ljubavi.

Iako su se rastali, Kate i Michael ostali su sjajni prijatelji, pa ih se i danas može vidjeti zajedno na crvenim tepisima.

Ljepotica se nakon Sheena udala za redatelja Lena Wisemana, s kojim je u braku bila 11 godina, a njezina najnovija i najskandaloznija veza bila je s upola mlađim komičarem Peteom Davidsonom, kojeg je navodno i varala.

Nakon Kate Sheen je završio s predivnom balerinom Lorraine Stewart, koja je najpoznatija po svojoj ulozi u "Fantomu u Operi". Iako je par djelovao sretno, presudila im je razdvojenost. Naime, Sheen je živio u Los Angelesu kako bi bio što bliže svojoj kćeri, a njegova balerina živjela je i radila u Londonu.

Sljedeća ljepotica koju je Sheen ljubio bila je kanadska slatkica Rachel McAdams, koju mnogi pamte po ulozi u filmu "Bilježnica" kojom je stekla slavu.

Preslatka Rachel i Sheen upoznali su se na snimanju filma Woodyja Allena "Ponoć u Parizu". U romantičnom gradu, uz obilje vremena koje su mogli provoditi zajedno, Rachel i Sheen su se zaljubili, a ostali su zajedno čak tri godine.

"Ona je lijepa, talentirana i inteligentna. Topla je i prava je podrška. Puno me nasmijava", rekao je tada zaljubljeni glumac o Kanađanki.

Navodno se i ta veza raspala zbog razdvojenosti, no prema nekim glasinama dodatni razlog prekida bila je i nemogućnost donošenja zajedničke odluke o tome trebaju li zasnovati obitelj.

Sheen očito jako voli žene sa dobrim smislom za humor jer je njegova sljedeća odabranica bila Carrie Keagan, američka TV prezenterica bez dlake na jeziku. No Carrie nije u potpunosti osvojila glumčevo srce jer se on ubrzo prebacio na mnogo slavniju komičarku – Sarah Silverman.

Sa slavnom crnkom Sheen je ostao četiri godine. Dvije godine mlađa Sarah glumca je osvojila svojim šalama, a njihova je veza bila dobro popraćena u medijima. U trenutku kada je upoznao Sarah Sheenova je karijera stagnirala. Ona je tada pak bila najveća ženska komičarska zvijezda na svijetu.

Do prekida je došlo 2018. kada se Sheen odlučio preseliti u Englesku nakon gotovo 20 godina života u SAD-u. Kada je objašnjavao svoje razloge za odlazak, naglasio je kako je dio njegove motivacije da se vrati u domovinu Brexit.

Prekid je obožavateljima obznanila Silverman, i to na svoj karakteristični, šaljivi način. Na Twitteru je napisala kako su se ona i Sheen razišli na Božić, ali da nije bilo svađa, već je jednostavno postalo preteško održavati vezu na daljinu.

U samo godinu i pol Sheen je bio u vezi s čak tri lijepe dame, od kojih mu posljednja nosi i dijete.

U svibnju 2018. završio je u naručju Caitlin FitzGerald, s kojom je glumio u hvaljenoj seriji "Masters of Sex". Par se sprijateljio još 2013., no nisu bili romantično povezani sve do 2018. Ipak, ovaj odnos više se može opisati kao avantura nego kao veza jer je Caitlin već sljedeći mjeseca bila fotografirana kako razmjenjuje nježnosti s Aidanom Turnerom, glumcem popularne serije "Poldark".

Tako je od lipnja prošle godine do ožujka ove Sheen ljubio Aisling Beu, Irkinju i još jednu komičarku. No veza nije uspjela pa se Britanac odmah prebacio na svoju sadašnju djevojku i majku budućeg mu djeteta.

Švedska ljepotica Anna Lundberg, upola mlađa od Sheena, glumica je u usponu koja živi u Londonu, a iako nema zapaženih uloga, veza sa Sheenom lansirala ju je među glumačku elitu i na naslovnice tabloida.

Prema svemu sudeći, Michael Sheen doista je specijalizirao šarmiranje mladih dama.