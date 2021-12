Michael Sheen negirao je glasine da je on slavni umjetnik Banksy čiji pravi identitet zapravo nitko ne zna.

Holivudski glumac Michael Sheen bio je prisiljen zanijekati tvrdnje da je on neuhvatljivi i najmisteriozniji ulični umjetnik današnjice imena Banksy.

Takve su se glasine proširile nakon što je platio tisuće funti da zaštiti djelo ulične umjetnosti u svom rodnom gradu Port Talbotu.

“Ljudi su počeli misliti da sam to ja – Michael Sheen je Banksy! Jeste li vidjeli umjetnost koju sam radio?", našalio se za The Mirror i dodao da je samo veliki obožavatelj Banksyjeve umjetnosti.

Naime, prema pisanju britanskih medija javio mu se čovjek koji je bio iznimno zainteresiran da zaštiti to umjetničko djelo.

"Ljudi su ga zbog te problematike zvali iz Kine, a on nije znao kako se nositi s tim, pa sam malo pomogao u zaštiti i nabavili smo pleksiglas", izjavio je Michael.

Inače, glumac je nedavno objavio vijest kako se odlučio deklarirati kao neprofitni glumac i odreći se velikog dijela imovine koju je stekao tijekom višegodišnje glumačke karijere.

52-godišnji Michael, čija se imovina procjenjuje na 16 milijuna dolara, prodao je svoje dvije vile u Americi i Velikoj Britaniji, a svu dobit je dao u dobrotvorne svrhe kako bi pomogao onima kojima je to najviše potrebno.

Shvatio je naime da može iskoristiti svoje bogatstvo kako bi sudjelovao u sličnim pothvatima, te se odlučio vratiti u rodni mu Wales kako bi promijenio nečije živote i usredotočio se na kampanje koje pomažu Velšanima.

"Shvatio sam da mogu učiniti takve stvari i ako mogu dalje nastaviti zarađivati svoj ​​novac, to me neće uništiti. Upoznao sam ljude i organizacije u svom rodnom gradu za koje nisam znao da postoje, male grupe koje su pokušavale pomoći mladima da bih se

vratio u posjet tri ili četiri mjeseca kasnije i saznao da su sredstva nestala i da ta organizacija više ne postoji", izjavio je za Big Issue i dodao kako ga je to jako razočaralo.

