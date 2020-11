Michael J. Fox progovorio je o svojim najmračnijim trenucima kroz koje je prolazio prije nekoliko godina i otkrio koliko mu je zapravo bilo teško.

Holivudski glumac kojemu je karijeru definitivno obilježila uloga Martyja McFlyja u filmskom seriju "Povratak u budućnost" Michael J. Fox jedan je od onih koji se unatoč tužnoj životnoj priči i teškoj bolesti uvijek trudio ne skidati osmijeh s lica i biti uvijek dobre volje.

No, u intervjuu koji je dao za najnovije izdanje magazina People 59-godišnji Michael otkrio je detalje najmračnijeg razdoblja kroz koje je prolazio prije nekoliko godina, kada čak ni on nije uspio vidjeti svjetlo na kraju tunela.

Njegova noćna mora započeka je 2018. godine nakon što mu je dijagnosticiran tumor na kralježnici, i nakon što je neposredno nakon operacije pao i slomio ruku. Iako su mnogi pretpostavili kako je to sve posljedica Parkinsonove bolesti s kojom se desetljećima bori, ni tumor ni pad nisu bili povezani s njome.

"Kada mi je dijagnosticiran tumor postojala je mogućnost da ostanem paraliziran ako ne odem na operaciju", otkrio je Michael i dodao kako se tumor nalazio tik do leđne moždine pa su liječnici morali biti iznimno oprezni kako ne bi napravili ni najmanju pogrešku.

Nakon operacije četiri je mjeseca proveo učeći ponovno hodati, no dogodila mu se nezgoda kada je pao u svom njujorškom stanu.

"To je definitivno bilo nešto najgore za mene, moj najmračniji trenutk. Jednostavno sam se slomio u sebi. Bio sam naslonjen na zid kuhinje i čekao sam da dođe hitna pomoć. Mislio sam da gore od toga ne može biti. Nisam vidio ništa pozitivno. Osjećao sam samo žaljenje i bol", otkrio je glumac.

Zbog vlastita raspoloženja imao je osjećaj kao da je pogriješio što je svojim obožavateljima uvijek isticao svoj optimizam.

"Parkinsonova bolest, leđa, ruka. Mislio sam, kako ću reći ljudima da se oraspolože, pogledaju na svjetlu stranu života. Kako im reći da će stvari biti bolje", izjavio je.

Vrijeme oporavka provodio je u krevetu gledajući emisije i igrajući iz 70-ih godina, iz razdbolja svog djetinjstva i mladenačkih dana.

"Optimizam se zaista temelji na zahvalnosti. Održiv je ako se stalno tome vraćate, a ono što iz toga slijedi je prihvaćanje. Prihvaćajući da se nešto dogodilo, prihvaćate realnost. To znači da se ne morate truditi ništa promijeniti. Ne znači da nešto morate prihvatiti kao kaznu ili pokoru, već samo sve postavite na svoje mjesto. Zatim možete vidjeti kako napredovati kroz život i krenuti dalje. Život mi je trenutno miran i zapravo se stvarno dobro zabavljam. Ljudi mi ne vjeruju, ali ", shvatio je Michael i podijelio to sa svima.

Michaelu je velika potpora bila i supruga Tracy Pollan s kojom je u braku od 1988. godine i imaju četvero djece, 31-godišnjeg sina Sama, 25-godišnje blizance Aquinnah i Schuyler i 19-godišnju kćer Esmu.

"Volim biti s Tracy. Sviđa mi se to što više ne radim puno bekorisnih stvari koje sam prije radio, nemam više energije ni vremena za to. Zahvalan sam što sam u kasnim 50-ima prošao kroz sve to. Napokon sam shvatio neke stvari", zaključio je Michael.

Njegovi najnoviji memoari "No Time Like The Future: An Optimist Considers Mortality" uskoro će ugledati svjetlo dana, točnije 17. studenog.