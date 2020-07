View this post on Instagram

Figure the 35th anniversary of ‘Back To The Future’ premiering is worthy of a kiss! 🥰😁. @back_to_the_future_trilogy #premiere #35thanniversary #35th #backtothefuture #martymcfly #claudiawells @theclaudiawells @armani_wells #armaniwells @lea_thompson #docbrown #delorean #fluxcapacitor #mrfusion #gigawatts #bifftannen #timetravel #hoverboard #michaeljfox #christopherlloyd #deloreantimemachine #twinpinesmall #grayssportsalmanac #1985 #1955 #2015 #88milesperhour #hillvalley @back_to_the_future_trilogy #backtothefuturetrilogy @backtothefuture.page @back_to_the_future_fan @backtothefuture__ @backtothefuture_blog @80sthen80snow #80sfashion @unistudios #unistudios @amblin @spielberg_official #stevenspielberg