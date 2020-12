FKA Twigs ispričala je sve o nasilju koje je proživljavala dok je bila u vezi s glumcem Shijom LaBeoufom, a svoje iskustvo podijelila je s pratiteljima na Twitteru.

Pjevačica Tahliah Debrett Barnett poznatija kao FKA Twigs ovoga je tjedna digla tužbu protiv bivšeg dečka, glumca Shije LaBeoufa, a o svemu se oglasila i na svom profilu na Twitteru.

"Moglo bi vas iznenaditi da sam bila psihički i fizički zlostavljana u vezi. I meni je bilo teško sve to prihvatiti za vrijeme i nakon svega. Nisam nikada mislila da će mi se nešto poput toga dogoditi. Upravo zato mislim da je važno da govorim o tome kako bi ljudi shvatili da se bijeg ne čini kao sigurna opcija. Nadam se da će moje iskustvo pomoći drugima koji su u sličnoj situaciji da se ne osjećaju samima. Razumijem koliko sve to može biti zbunjujuće te da imate možda osjećaj kako se nikada nećete osloboditi nasilnika s kojim ste u vezi", napisala je.

it may be surprising to you to learn that i was in an emotionally and physically abusive relationship. it was hard for me to process too, during and after i never thought something like this would happen to me.