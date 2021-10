Melissa McCarthy i Ben Falcone zajedno su od 1998. godine, a par koji iza sebe nema niti jedan skandal još danas je zaljubljen do ušiju.

Slavna glumica Melissa McCarthy osvojila je srca publike početkom novog milenija ulogom Sookie St. James u "Gilmoricama", a njezin suprug Ben Falcone osvojio je njezino srce nekoliko godina ranije. McCarthy je danas i dalje jedna od omiljenih glumica te žari i pali Hollywoodom, a ono na što su mnogi zavidni je njezina ljubavna priča s Benom.

Melissa i Ben su se upoznali dok su oboje odlazili na satove pisanja komedije u Los Angelesu. Jednom je prilikom glumica priznala kako ju je osvojio na prvu, a bila je oduševljena njegovim smislom za humor. "Od tog smo trenutka postali prijatelji", prisjeća se McCarthy. Zbližili su se dok su zajedno radili na jednom humorističnom komadu, a nije trebalo dugo da kliknu kao par.

Pred kamerama su se zajedno pojavili upravo u "Gilmoricama", a Ben je gostovao u trećoj sezoni popularne serije koja je njegovu suprugu vinula u zvjezdana nebesa. Pred oltar su stali nakon sedam godina veze, u jeden 2005. godine. "Oboje nas je dodirnuo čarobni štapić, pravi smo sretnici što smo se sreli", ispričao je par nakon vjenčanja. U siječnju 2007. potvrdili su medijima da čekaju svoje prvo dijete, a Melissa je rodila Vivian Falcone u svibnju te godine. Drugu kćer dobili su 2010. godine, samo četiri mjeseca prije nego što je Melissa počela glumiti u sitcomu "Mike & Molly".

Par je nastavio surađivati na brojnim projektima, a 2011. godine su se zajedno pojavili u hitu "Djeveruše" u kojem su oboje glumili. Do 2014. godine su već imali vlastitu produkcijsku kuću, a prvi projekt koji su producirali bio je film "On the Day".

Tijekom godina par je izazivao divljenje zbog svoje veze koju nikada nisu pratili skandali, a još danas ih mnogi nazivaju najslađim parom Hollywooda. U međuvremenu je Melissa napisala i knjigu o odgoju njihovih kćeri, a glumili su i sami sebe u TV seriji "Nobodies". Prije nekoliko dana proslavili su 16. godišnjicu braka, a čini se kako će ovaj par zaista odoljeti svim izazovima Hollywooda i dokazati da ljubav može pobijediti sve.