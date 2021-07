Mick Jagger jedan je od najvećih pjevača u povijesti rock glazbe, a povodom rođendana prisjetili smo se njegova turbulentnog privatnog života.

Glavni vokal legendarnih Rolling Stonesa, Mick Jagger, jedan je od najpopularnijih glazbenika u povijesti, a sa svojim bendom još danas aktivno nastupa. Njegova zavidna karijera proteže se na čak šest desetljeća, a od samih početaka bilo je jasno da će njegova karizma, stil i glas osvojiti generacije publike.

Jagger je rođen u Dartfordu, gdje se i školovao, a kasnije je upisao ekonomski fakultet, no od njega je brzo odustao kako bi ostvario karijeru s Rolling Stonesima. Upravo on i Keith Richards zajedno su napisali veliku većinu glazbenog opusa Rolling Stonesa, a još uvijek glazbeno surađuju. Osim u glazbi, okušao se i u glumi, a zahvaljujući svemu što je radio pobrao je brojne glazbene nagrade. Njegove pjesme rušile su rekorde na top listama diljem svijeta, a godine 1989. je primljen i u Rock n' roll Kuću slavnih.

Medije je nerijetko punio svojim privatnim životom i djevojkama koje je redovito mijenjao. Pred oltar je stao samo jednom, no u povijest glazbe upisao se i kao jedan od najvećih plejboja u rocku. Od 1966. do 1970. godine ljubio je britansku kantautoricu Marianne Faithfull, s kojom je napisao i singl "Sister Morphine", pjesmu koja se našla na albumu Rolling Stonesa. Krajem njihove veze zaljubio se u američku pjevačicu Marshu Hunt, s kojom je varao Faithfull. Hunt je u to vrijeme bila u braku te je također varala svog supruga, a ona je majka njegove prve kćeri Karis. Upravo Marsha inspriacija je za pjesmu "Brown Sugar", koja je kasnije postala hit njegova benda.

Par mjeseci kasnije njihova veza je pukla dok je ona još bila trudna, a u Jaggerovu životu pojavila se Bianca Pérez-Mora Macias. Par se vjenčao 1971. godine u francuskom Saint-Tropezu, a zajedno su dobili jednu kćer, Jade Jagger. Razišli su se 1977. godine, a on je u međuvremenu imao aferu s Playboyjevom zečicom Bebe Buell. Afera je potrajala dvije godine, a Jagger i njegova supruga nikada se više nisu vratili na staro.

Američku manekenku Jerry Hall Mick je upoznao krajem 1977. godine i odmah su se zaljubili. Uselili su se zajedno ubrzo zatim te su dobili četvero djece tijekom svoje turbulentne veze. Tijekom veze s Jerry, pjevač je imao aferu s Carlom Bruni koja je kasnije postala francuska prva dama, a ljubovali su čak tri godine. Ipak, tek nakon što je na vidjelo izašla njegova afera s manekenkom Lucianom Gimenez Morad, Hall ga je ostavila.

Slavni roker kasnije se primirio, a od 2001. godine je bio u vezi s modnom dizajnericom L'Wren Scott, sve do njezine tragične smrti 2014. godine. Otkako je ona preminula, Jagger je utjehu pronašao u američkoj balerini Melanie Hamrick koja je rodila njihovog sina kada je on imao 73 godine. Par je i dalje u sretnoj vezi.

Inače, osim osmero djece koju ima s pet različitih žena, Jagger ima i petero unuka te jednu praunuku.