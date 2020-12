Wallis Simpson činila je uslugu prijateljici i zabavljala Edwarda, koji je tada još bio princ te se zaljubio u nju čim ju je upoznao.

Američka glumica Wallis Simpson desetljećima je smatrana zavodnicom i fatalnom ženom koja je prisilila kralja Edwarda VIII. da se odrekne trona, a širile su se i svakakve priče o načinu na koji je to uspjela napraviti.

Bessie Wallis Warfield rodila se u Pennsylvaniji 19. lipnja 1896. i većinu života provela u Baltimoreu. Kao 20-godišnjakinja se udala za ratnog pilota Earla Winfielda Spencera i zbog njegova posla su se morali preseliti u Kinu. No Earl je bio ovisnik o piću i kratkog fitilja pa su se razveli nakon 11 godina braka.

Ubrzo se zaljubila u Ernesta Simpsona, za kojeg se udala godinu dana nakon rastave, 1928. Wallis je s mužem živjela u Londonu kada ju je u siječnju 1934. njezina prijateljica Thelma Furness zamolila za uslugu. Naime, Thelma je bila ljubavnica engleskog princa Edwarda i htjela se osigurati da joj ga neće preoteti neka druga žena pa je tražila Simpson da ga zabavlja i okupira kad on ode nakratko u Ameriku.

No to se pokazao kao pogrešan potez za Furness jer se njemu Wallis odmah svidjela. Svi su se nadali da će to princa brzo proći. Njezin muž Ernest strpljivo je čekao da se Edward zasititi njegove supruge, a i Wallis je bila uvjerena da će to kratko trajati i htjela je od svega pobjeći. No što je ona bila hladnija, on ju je više želio, prijetio je da će se ubiti ako ga ostavi i da ju nikad neće ostaviti na miru.

20. siječnja 1936. kralj George V. je preminuo i princ Edward je postao kralj, no odbio je ostaviti svoju američku ljubavnicu. Glumica se razvela u studenom iste godine, a premijer Stanley Baldwin mu je morao objasniti da se ne može oženiti razvedenicom. Pojavio se plan da ona postane samo Edwardova supruga i vojvotkinja Cornwallea, ne i kraljica, ali to je odbijeno.

On se odlučio odreći svog trona, iako ga je Wallis nagovarala da to ne učini, da mu može i dalje biti samo ljubavnica. Edward je bio jako zaljubljen i želio je da mu bude supruga. U isto vrijeme njega je javnost prikazivala kao heroja koji se žrtvovao za ženu koju voli, a Wallis su mrzili.

Glumica je pobjegla od medija u Francusku i taj dio priče podsjeća na princezu Dianu i njezinu pogibiju u Parizu. Wallis je tamo objavila da će se odreći Edwarda, no on to nije prihvatio, u svom govoru je rekao da mijenja tron za ženu koju voli. Vjenčali su se u francuskom dvorcu 1937. nakon što je abdicirao.

Zbog toga je glumica okrivljena da je unazadila englesku monarhiju, da je zaslužna što je opsjednut Trećim Reichom i optužili su ju da je nacistička špijunka. Naime, iste godine kada su se vjenčali posjetili su Adolfa Hitlera, što je izazvalo uzbunu i pokrenulo tvrdnje da par simpatizira naciste. Život su proveli u predgrađu Pariza, okruženi bogatim prijateljima.

Edwardova abdikacija viđena je kao sebičan i neodgovoran čin, odbacivanje kraljevske dužnosti. Njegov nasljednik i brat, kralj George VI., pokušao je od monarhije stvoriti upravo suprotno - instituciju koja ima odgovornost prema građanima, a taj je smjer nastavila i njegova kći, sadašnja kraljica Elizabeta II.

Tek desetljećima kasnije dio javnosti vidio je odnos Edwarda i Wallis kao ljubavnu priču i romansu, a ne političku krizu. Neki su tvrdili i da je on toliko mrzio tron i kraljevske dužnosti da je vidio izlaz u svojoj ljubavi prema glumici.