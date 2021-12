Dokumentarni film "Philip: Princ, muž, otac" ovih će dana biti premijerno prikazan, a u njegovu središtu naći će se život pokojnog princa Philipa.

"Philip: Princ, muž, otac" novi je dokumentarni film o pokojnom britanskom princu Philipu i suprugu kraljice Elizabete, a daje jedan novi uvid u njegovu intimu i osobnost koje javnost za njegova života imala prilike upoznati.

Jedan od najzanimljivijih dijelova filma po mnogima će biti onaj koji će se fokusirati na sprovod princeze Diane, na kojem je Philip hodao s princom Charlesom, princom Williamom i princem Harryjem iza njezinog lijesa davne 1997. godine.

Niame, jedan od prinčevih suradnika i prijatelja Martin Palmer, rekao je da je pokojni vojvoda od Edinburgha potiho tješio svog unuka Williama koji je tada imao 15 godina, tapšajući ga po leđima kada je mislio da ih nitko ne može vidjeti. Objasnio je da princ želio da njegovi unuci ne odrastaju u disfunkcionalnoj obitelji i da imaju što normalnije odrastanje, objavio je Telegraph.

"Postoji trenutak u kojem prolaze kod Horse Guards Paradea gdje se to sasvim jasno vidi, a i princ Philip mi je kada sam ga pitao za to, rekao: "Da, nisam mislio da nas kamere mogu vidjeti". U tom trenutku se okreće premu Williama i tješi ga. Morate samo gledati taj trenutak i shvatiti da je to samo djed koji pokušava pomoći svom mladom, vrlo ranjivom unuku koji se bori u tom groznom trenutku. Znao je kako je biti član disfunkcionalne obitelji i trudio se da se to ne dogodi njegovim unucima", izjavio je Palmer te dodao da ideja da dvojica dječaka hodaju iza majčinog lijesa nije bila Philipova.

Philipov biograf Gyles Brandreth otkrio je da Philip uopće nije trebao sudjelovati u povorci, ali je to htio učiniti kao djed i da su Harry i William trebali hodati iza Dianinih pogrebnih kola samo sa svojim ocem, princom od Walesa, i svojim ujakom, Earlom Spencerom.

Kraljevska autorica Ingrid Seward rekla je za The Sun da je William isprva oklijevao sudjelovati u tome, ali mu je Philip tada navodno rekao: 'Hodat ću i ja ćeš i ti. William je isprva to odbio, a Charles ga je molio i govorio mu da griješi. Princ Philip se tada uključio u raspravu i na kraju je William pristao sudjelovati, ali samo pod uvjetom da njegov djed hoda uz njega".

"Philip je navodno rekao: "Radi se o dječacima. Izgubili su majku", dodala je Ingrid.

U travnju ove godine princ Harry i princ William hodali su iza lijesa svog djeda Philipa nakon što je umro u stotoj godini života.

Monika Kravić objavila svoju prvu fotografiju dva mjeseca nakon poroda, ispod sakoa istaknula je bujni dekolte +26

Nekad je žarila i palila domaćom scenom, a danas ima novu karijeru i teško ju je prepoznati na prvi pogled! +27