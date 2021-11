Julia Roberts je prije 30 godina bila jedna od najpoželjinijih dama Hollywooda, a nerijetko je ljubila kolege. Mnogima je slomila srce, no najgore od svih prošao je Kiefer Sutherland.

Julia Roberts je krajem 80-ih i početkom 90-ih godina žarila i palila Hollywoodom, a vodila je ljubavni život koji po mnogima nije previše odudarao od priča u filmovima u kojima je glumica.

Zahvaljujući filmu "Čelične magnolije" dobila je nominaciju za Oscara i prvi Zlatni globus u svojoj karijeri, a ruže su joj cvjetale i na privatnom polju. U to se vrijeme zaljubila u kolegu iz filma, Dylana McDermotta, a par je u vrzi proveo dvije godine. Dylan je i kleknuo, no zaruke nisu bile dugoga vijeka. Prije nego što su imali priliku izreći si sudbonosno "da", Julia je ostavila Dylana zbog svoje sljedeće ljubavi.

Na snimanju filma "Flatliners" upoznala je kolegu Kiefera Sutherlanda. Sutherland je u to vrijeme bio u braku te je sa suprugom imao i dijete, no sve je ostavio zbog ljubavi s poznatom ljepoticom. Hodali su manje od godine dana prije nego što su objavili zaruke, no tri dana prije vjenčanja koje je iščekivao čitav svijet Roberts je sve šokirala.

Otkazala je vjenčanje i baš kao u filmu "Odbjegla nevjesta", pobjegla je sa Sutherlandovim najboljim prijateljem, Jasonom Patricom. S Jasonom se družila tijekom snimanja filma u Irskoj, a nije trebalo dugo da među njima krenu frcati iskre. Kieferu Sutherlandu su oboje slomili srce, a morao je otkazati i vjenčanje za 150 gostiju te se opravdavati medijima.

"Pravio se da mi je najbolji prijatelj, a zapravo je zavodio moju djevojku koja mi je trebala postati žena", rekao je onda Kiefer za časopis People. Ipak, Julijina veza s Patricom nije bila dugoga vijeka, a nakon njega je ljubila brojne poznate muškarce dok se nije skrasila sa sadašnjim suprugom Danielom Moderom.

Nekoliko godina kasnije, njezin nesuđeni suprug Kiefer se pomirio sa svojim najboljim prijateljem. Komentirao je kako su se obojica zaljubili u istom trenutku u istu djevojku, no dodao je kako je to nešto što se svakome može dogoditi.