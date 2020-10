Julia Roberts svojedobno je bila najplaćenija glumica Hollywooda, a časopis People ju je pet puta proglasio najljepšom ženom na svijetu. Povodom njezina 53. rođendana prisjetili smo se detalja iz njezine karijere.

Holivudska glumica Julia Roberts osigurala si je status jedne od najpoželjnijih zvijezda Hollywooda filmom "Zgodna žena" iz 1990. godine, a do danas je ostala jedna od najpopularnijih glumica na svijetu. Tijekom svoje bogate karijere osvojila je tri Zlatna globusa, za nagradu Oscar je bila nominirana četiri puta, a osvojila je zlatni kipić za ulogu u filmu "Erin Brokovich".

Roberts je rođena u američkom gradiću Smyrna, a odrasla je uz starijeg brata Erica Robertsa, također glumcem s kojim nije godinama razgovarala, te sestrom Lisom Roberts. Njezini roditelji upoznali su se upravo zahvaljujući glumi, a zajedno su vodili dječju glumačku školu, sve dok se nisu rastali 1972. godine. Slavna glumica nije prečesto javno pričala o obiteljskoj pozadini, a prvi put se na velikom platnu pojavila 1988. godine u filmu "Satisfaction" uz Liama Neesona i Justine Bateman.

Već godinu kasnije pojavila se u filmu "Čelične magnolije", za koji je dobila nominaciju za Oscara i prvi Zlatni globus. Hit "Zgodna žena" u kojem glumi glavnu ulogu skupa s Richardom Geereom osigurao joj je mjesto među najplaćenijim glumicama Hollywooda toga doba te svjetsku popularnost. Romantične komedije poput filmova "Ja u ljubav vjerujem", "Moj dečko se ženi", "Četiri vjenčanja i sprovod" te "Odbjegla nevjesta" donijele su joj status kraljice toga žanra, a uslijedile su i brojne uloge u dramama i trilerima koje su oduševile njezine fanove diljem svijeta.

Časopis People Juliju Roberts proglasio je najljepšom ženom svijeta čak pet puta, a osim zavidne karijere vodila je i buran privatni život. Ljubila je brojne kolege među kojima su Jason Patric, Liam Neeson, Kiefer Sutherland, Dylan McDermott i Matthew Perry. S Keiferom Sutherlandom je kratko bila i zaručena, no prekinuli su tri dana prije nego što su trebali pred oltar 11. lipnja 1991. godine.

Dvije godine kasnije pred oltar je stala s pjevačem Lyleom Lovettom, no u braku su proveli samo dvije godine. Nakon njega se našla u zagrljaju glumca Benjamina Bratta, a svog sadašnjeg supruga upoznala je na setu filma "The Mexican", dok je još s Brattom bila u vezi. Snimatelj Daniel Moder i Julia i danas se vole, no u vrijeme kada su se upoznali, on je bio u braku s Verom Steimberg. Godinu nakon što je upoznao slavnu glumicu predao je papire za razvod, a s Julijom je pred oltar stao 2002. godine. Par zajedno ima troje djece.