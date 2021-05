Kevin Smith je napisao scenarij i režirao film "Djevojka iz Jerseyja" iz 2004. u kojem glume Jennifer Lopez i Ben Affleck, a dao im je nadimak Bennifer prije nego je svijet saznao da su u vezi.

Dok se šuška o obnavljanju romanse Jennifer Lopez (51) i Bena Afflecka (48) 17 godina od njihovog prekida veze, komičar Kevin Smith je odlučio podsjetiti javnost na jednu važnu činjenicu.

"Bennifer je opet u trendu. To je ime koje sam ja prvi dao toj djeci tijekom pretprodukcije filma 'Jersey Girl' prije nego je svijet saznao da su skupa. Kasnije sam nadimak rekao u intervjuu s The New York Timesom. Kratko nakon toga se pojavio u članku i ušao je u svakidašnji govor", napisao je Smith na Twitteru.

Naime, on je napisao scenarij i režirao romantičnu dramu "Djevojka iz Jerseyja" iz 2004. u kojoj su glumili i Lopez i Affleck, a dobila je osrednje ocjene gledatelja. Tada je izmislio i nadimak Bennifer koji je većina koristila kada bi govorila o paru. Usto, strani mediji su pisali da ih je upravo ovaj glumački projekt spojio što znači da je to još jedna Kevinova zasluga.

“Bennifer” is trending.

It’s a name I first gave the kids during “Jersey Girl” pre-production, before the world found out they were dating.

I’d later drop the name in an interview with the @nytimes. Shortly thereafter, it appeared in the article and then entered the vernacular.