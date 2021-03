Diane Lane emancipirala se s 15 godina i vodila sudsku bitku s majkom zbog koje nije željela s njom komunicirati, a jedan od svima najomiljenijih filmova u kojima ona glumi jest "Pod suncem Toskane".

Legendarna glumica Diane Lane (56) jedna je od rijetkih zvijezda uz koju se ne vežu skandali i koja ne pokušava sakriti svoje godine te dostojanstveno stari.

Lane se rodila 22. siječnja 1965. u New Yorku kao kćer pjevačice u noćnim klubovima i Playboyeva modela Colleen Leigh Farrington i Burtona Eugena Lanea, učitelja glume koji je radio kao taksist i podučavao humanističke kolegije na fakultetu.

Kada je imala 13 godina, Dianini roditelji su se razveli i ona se morala preseliti s majkom u Meksiko jer je majka imala skrbništvo nad njom. No kasnije je njezin otac preuzeo skrbništvo te su živjeli u brojnim hotelima diljem New Yorka i ona se vozila s njim u taksiju.

Diane se s 15 godina emancipirala i otputovala u Los Angeles na tjedan dana s glumcem i prijateljem Christopherom Atkinsom, s kojim je glumila u filmu "Child Bride of Short Creek" iz 1981. "Bilo je to neodgovorno ponašanje koje je proizišlo iz toga što sam dok sam bila jako mlada imala previše neovisnosti", rekla je jednom Lane.

Nakon izleta u Los Angeles vratila se u New York i živjela je s prijateljevom obitelji te im plaćala stanarinu, a 1981. krenula je u srednju školu. No uskoro ju je majka otela odatle i odvela je u Georgiju, gdje je ona živjela. Diane i njezin otac pokrenuli su sudsku parnicu zbog toga i šest tjedana kasnije glumica se vratila u New York. Lane nije razgovarala s majkom tri godine zbog cijelog incidenta, ali su se na kraju pomirile.

Diane je ostvarila zavidnu glumačku karijeru i poznata je po ljubavnim dramama koje su osvojile nježniji spol, pogotovo dvije u kojima se pojavljuje s miljenikom žena Richardon Geerom. Riječ je o "Olujnoj ljubavi u Rodantheu" iz 2008. i "Nevjernoj" iz 2002. Snimili su i krimimjuzikl "Cotton Club" 1984.

Jedan od omiljenih Dianinih filmova je i "Pod suncem Toskane", koji govori o njujorškoj spisateljici Frances. Njoj se sruši svijet kada ju muž napusti zbog puno mlađe žene i još joj uzme i kuću u brakorazvodnoj parnici. Na nagovor najbolje prijateljice Patti, Frances otputuje u Italiju, u čijoj prekrasnoj pokrajini Toskani kupi veliku staru kuću.

Romantični film snimljen je prema memoarima "Pod suncem Toskane" spisateljice Frances Mayes.

Baš kao i likovi koje je utjelovila, Diane nije imala sreće u ljubavi u stvarnom životu. Iza sebe ima dva braka. Bila je šest godina u braku s glumcem Christopherom Lambertom (63), s kojim je dobila kćer Eleanor (27), a ona je krenula njihovim stopama i bavi se glumom.

Drugi Dianin muž bio je kolega Josh Brolin (53) te su bili vjenčani od 2004. do 2013. Kada je riječ o njezinu privatnom životu, glumica je tajnovita i nije prisutna ni na društvenim mrežama, pa se ne zna ljubi li ikoga.

Inače, gledatelji su imali priliku gledati Lane u popularnoj seriji "Kuća od karata", a zadnji film koji je snimala bio je triler "Let Him Go", koji je izašao prošle godine. U njemu tumači glavnu ulogu uz poznatog glumca Kevina Costnera.