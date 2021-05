Naomi Campbell nekad je vodila buran život i suočila se sa čak 11 tužbi svojih zaposlenika, a sada se smirila i konačno dobila dijete koje je žarko željela.

Naomi Campbell, koja je jedna od najslavnijih supermodela ikad i nosi nadimak crna pantera, zapanjila je prije nekoliko dana javnost, ali i svoje prijatelje otkrivši da je dobila bebu u 51. godini.

Dok ju dio ljudi kritizira i naziva gerijatrijskom mamom jer se odlučila za dijete u šestom desetljeću života, ostali su se fokusirali na to kako je manekenka to uspjela i s kime. Usto se čude kako je žena koja je nekad bila u vezi s boksačem Mikeom Tysonom, koji je odgrizao uho Evanderu Holyfieldu, u obožavanu majku.

Kako su za strane medije ispričali njezini prijatelji, Naomi je u vezi s multimilijunašem, kojeg je upoznala preko zajedničkih prijatelja, te žive skupa u njezinom stanu unajmljenom stanu vrijednom 12 milijuna dolara u New Yorku.

Campbell, koja se samo na naslovnici magazina Vogue pojavila 66 puta, prošle godine se u tajnosti preselila na Manhattan. Procurila je i informacija da je za Naomin 50. rođendan u svibnju 2020. njezin dečko ispunio cijeli stan cvijećem i na to potrošio tisuće dolara. Ona se pohvalila time na Instagram storyju i napisala blagoslovljena te stavila dva emotikona srca.

"Ušla je u novu fazu života i mnogo je smirenija, puno blaža nego prije 10, 15 godina. Rekla je samo svom najužem krugu prijatelja o bebi tako da je vijest bila šok za desetke njezinih prijatelja. WhatsApp grupe su bile pune poruka, svi su pitali sve tko bi taj njen misteriozni muškarac mogao bit. No Naomi zasad želi svoj ljubavni život sačuvati privatnim, ali uvijek je bila odlučna u tome da će imati dijete s muškarcem ili bez njega. Čak je nedavno natuknula prijatelju da je sad ponovno san, no ne želi o tome govoriti ni svom timu za odnose s javnošću pa nitko ne zna sa sigurnošću. Unatoč svemu, Naomi je samostalna žena i može sama odgojiti svoju lćer. Osjeća da je ta mala djevojčica sada njezina sudbina", ispričao je izvor za The Sun.

Inače, Campbell, koja je s 10 godina započela svoju manekensku karijeru, je 11 puta završila na sudu zbog navodnih fizičkih okršaja i napada na zaposlenike, asistente te druge osobe, a sve u kratkom periodu od 1998. do 2009.

Manekenka se borila i s ovisnošću, a nakon petogodišnje borbe s drogama 1999. godine otišla je u centar za odvikavanje. "Zbog droge sam se osjećala nepobjedivo. Kao da mogu osvojiti čitav svijet. No kada bih se probudila sljedećeg dana, sve je izgledalo grozno", priznala je Naomi.

Ljubila je mnoge poznate face, a nakon veze s basistom benda U2 Adamom Claytonom bila je sa čelnikom Formule 1 Flavijem Briatoreom. S ruskim poduzetnikom Vladislavom Doroninom vezu je započela 2008. godine, a zajedno su bili pet godina. Prošle godine kružile su glasine kako ljubi Liama Paynea, pjevača koji je 23 godine mlađi od nje, no nikada to nije potvrdila. Nikada se nije vjenčala, no to joj je u redu.

"Volim mnoge ljude zbog različitih razloga", rekla je svojedobno Naomi koja je ljubila i vozača Formule 1, 15 godina mlađeg Lewisa Hamiltona, a ostali su u prijateljskim odnosima.