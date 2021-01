Grant Show, Andrew Shue, Thomas Calabro i Jack Wagner privlačili su pozornost nježnijeg spola u seriji "Melrose Place" koja se emitirala od 1992. do 1999.

Sapunica "Melrose Place" postala je hit čim se pojavila 1992. na televiziji i donijela je glumcima veliku slavu, a neki su je iskoristili dok drugi nakon završetka emitiranja u svibnju 1999. nisu imali nove značajne projekte.

Javnost zna gdje je glavna zvijezda serije Heather Locklear, no manje je poznato gdje je ostatak ekipe, pogotovo onaj muški koji je bio u sjeni ljepotica.

Jack Wagner

Jack Wagner (61) pojavio se u trećoj sezoni kao šef osoblja u bolnici, doktor Peter Burns. Nakon što je "Melrose Place" završio, Wagner je devet godina bio dio sapunice "Smjeli i lijepi" utjelovivši Dominicka Maronea, a napustio ju je 2012. Glumac trenutno surađuje s kanalom Hallmark i jedan je od likova njegove serije "When Calls the Heart" te filmske franšize "Wedding March".

Wagner je od 1993. do 2006. bio u braku s kolegicom Kristinom Wagner (58) s kojom je dobio dva sina, a od ranije ima kćer Kerry. Jack je 2007. započeo vezu s Locklear s kojom je glumio u sapunici "Melrose Place" i zaprosio ju je početkom 2011. Raskinuli su zaruke i vezu nakon četiri godine, u studenom 2011.

Grant Show

Grant Show (58) započeo je svoju glumačku karijeru u seriji "Beverly Hills, 90210" kao zločesti dečko Jack Hanson kojeg je igrao i u "Melrose Placeu". Glumio je u nizu serija među kojima "Swingtown", "Point Pleasant" i "Dirt", a 2017. je postao dio ekipe remakea hit-sapunice "Dinastija" u kojoj je utjelovio tajkuna Blakea Carringtona.

Tijekom snimanja serije "Melrose Place" bio je u vezi s kolegicom Laurom Leighton, a ubrzo nakon kraja emitiranja su prekinuli. Grant se 2004. oženio spisateljicom Pollyannom McIntosh (41). Razveli su se 2011. i već 2012. se glumac oženio kolegicom Katherinom LaNasom (54) s kojom je dvije godine kasnije dobio svoje jedino dijete, kćer Eloise (6).

Andrew Shue

Andrew Shue (53) u seriji "Melrose Place" je utjelovio jednog od glavnih likova, Billyja Campbella, mladog pisca koji se želi sam probiti i ostvariti uspjeh. Nakon završetka serije Andrew nije imao nekakvih uspjeha u glumačkom svijetu i samo je pomogao sestri u produkciji filma "Gracie" 2007.

Shue se bacio u poduzetničke vode i jedan je od sukreatora internetske stranice CafeMom.com, a pokrenuo je i neprofitnu organizaciju Do Something koja inspirira mlade da naprave pozitivnu promjenu u svom životu.

Andrew je od 1994. do 2009. bio u braku s Jennifer Hageney s kojom je dobio sinove Nathaniela (23), Aidana (21) i Wyatta (16). Godinu dana kasnije se oženio voditeljicom Amy Robach (47).

Thomas Calabro

Thomas Calabro (61) bio je dio serije "Melrose Place" od početka do kraja kao doktor Michael Mancini. Pojavio se u nizu serija među kojima su "Glee", "NCIS", "Castle", a posljednja je "The Last Ship".

Od 1993. do 2005. je bio u braku s Elizabeth Pryor s kojom je dobio troje djece. Thomas je 2015. oženio Lisu Calabro.

Doug Savant

Doug Savant (56) napravio je veliki iskorak u televizijskom svijetu odigravši gay socijalnog radnika Matta Fieldinga u "Melrose Placeu". Nakon toga je dobio jednu od glavnih uloga u ABC-evoj seriji "Kućanice" te je kasnije gostovao u "NCIS-u" i "Luciferu".

Savant je od 1998. u braku s kolegicom iz "Melrose Placea" Laurom Leighton (52) te imaju kćer i sina. Glumac je s bivšom suprugom Dawn Dunkin dobio dvije kćeri.

Rob Estes

Rob Estes (57) postao je dio serije "Melrose Place" u petoj sezoni kao restaurator Kyle McBride, no ranije je gostovao kao potpuno drugi lik. Rob je od 2008. do 2013. glumio u remakeu kultne serije "Beverly Hills, 90210" pod nazivom "Novi klinci s Beverly Hillsa" i utjelovio Harryja Wilsona.

Rob se 2006. nakon 14 godina braka razveo od kolegice iz "Melrose Placea" Josie Bissett (50) s kojom ima sina i kćer. Glumac se 2010. oženio učiteljicom i surfericom Erin Bolte i godinu dana kasnije su dobili sina Makaija.