Lisa Rinna dvaput se fotkala za Playboy, a dok su obožavatelji pohvalili njezinu sjajnu figuru kada se prisjetila starih fotki, njezine kćeri nisu bile toliko oduševljene.

Glumica Lisa Rinna 57. rođendan proslavila je u velikom stilu. Na Instagramu je podijelila fotku na kojoj je potpuno gola, a prisjetila se trenutka sa snimanja za Playboy dok je bila na vrhuncu slave.

"Rođendansko odijelo", napisala je glumica u opisu fotke koju je podijelila sa svojih 2,4 milijuna pratitelja na Instagramu. Dok su mnogi bili oduševljeni, jedina osoba koja nije bila toliko opčinjena fotkom je Lisina kći Amelia Gray Hamlin. 19-godišnja manekenka djelovala je posramljeno što je njezina majka objavila takvu fotku te je komentirala da joj se vide bradavice.

Rinna je naslovnicu Playboya krasila dvaput, a fotkanje za taj poznati časopis odradila je i dok je bila u visokoj trudnoći 1998. godine s Amelijinom sestrom Delilom. Drugi put pozirala je 2009. godine za svibanjsko izdanje Playboya.

Lisa Rinna najpoznatija je po ulogama Billie Reed u sapunici "Days of Our Lives" i Taylor McBride u seriji "Melrose Place". Od 2014. godine Rinna je dio reality showa "The Real Housewives of Beverly Hills". Imala je još nekoliko zapaženih uloga u serijama i filmovima, a u mjuziklu "Chicago" debitirala je na Broadwayu 2007. godine. Tijekom svoje bogate karijere Rinna je napisala i tri knjige.

Za glumca Harryja Hamlina udala se u ožujku 1997. godine na Beverly Hillsu. Par je u braku dobio dvije kćeri, a posvojila je i sina kojeg njezin suprug ima iz prijašnje veze. Tabloidi su je od samih početaka karijere prozivali da se podvrgnula plastičnim operacijama, no Rinna to nikada nije negirala. Priznala je kako si je ubrizgavala botoks te je bila na nekoliko operacija, no kasnije je rekla da joj je žao što je to napravila.