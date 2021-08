Julia Roberts i Daniel Moder izašli su u New Yorku na romantičnu večeru i šetnju, a sve su to popratili tamošnji paparazzi.

Holivudska glumica Julia Roberts u javnosti se rijetko kada pojavljuje u društvu svog supruga i snimatelja Daniela Modera s kojim je u braku 19 godina, no par je ovih dana snimljen u romantičnoj šetnji ulicama New Yorka.

Paparazzi su ih snimili nakon večere u jednom od popularnih restorana, nakon čega su zagrljeni prošetali Manhattanom. 53-godišnja oskarovka za tu je priliku izabrala dugu crnu haljinu s dekolteom, a bila je primijećena unatoč zaštitnoj maski koju je nosila na licu.

Supružnici imaju 16-godišnje blizance Hazel i Phinnaeusa te 14-godišnjeg sina Henryja. Upoznali su se 2000. godine na snimanju filma "The Mexican", a vjenčali se dvije godine kasnije na svom ranču u Novom Meksiku. Zajedno su radili na brojnim filmovima uključujući "Mona Lisa Smile" i "Fireflies In The Garden".

Nedavno su proslavili 19. godišnju braka, a obilježili su ju i na društvenim mrežama gdje su objavili zajedničke fotografije.

"19 godina! Tek smo počeli", napisala je tada Julia u opisu fotografije.

Posljednjih nekoliko mjeseci počele su kružiti glasine o tome da je par pred razvodom, no Julia i Daniel su medijima ispričali kako su to samo tračevi na koje ne obraćaju pažnju. Ipak, o svemu su razgovarali sa svojom djecom jer ne žele da oni steknu krivi dojam, a već odavno djeci su objasnili da postoji mogućnost kako će se slična šuškanja ponavljati, s obzirom na to da su oboje slavne osobe.

Juliji je to drugi brak, a ljubila je brojne poznate kolege, među kojima su Jason Patric, Liam Neeson, Kiefer Sutherland, Dylan McDermott i Matthew Perry.