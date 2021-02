Jodie Foster otkrila je koje je trenutke upamtila sa snimanja psihološkog horora "Kad jaganjci utihnu" u kojem su ona i Anthony Hopkins odigrali glavne uloge.

Psihološki horor "Kad jaganjci utihnu" prije skoro 30 godina je postigao svjetski uspjeh i odnio pet filmskih nagrada Oscar, a jedna od njih je ona koju je Jodie Foster osvojila za najbolju glavnu ulogu.

Jodie je otkrila koje su njezine najdraže uspomene sa snimanja filma u kojem je utjelovila agenticu FBI-a Clarice Starling. "Najupečatljivija stvar koja mi pada na pamet je odnos između mene i Anthonyja Hopkinsa u filmu i one scene koje smo odradili kada je on bio iza rešetaka, a ja na drugoj strani. Osjećaj koji sam imala tada, onaj kada znaš da radiš nešto zaista važno i koliko je to stvarno", ispričala je glumica za CinemaBlend.

Naime, Foster tumači agenticu koja traži savjete psihijatra, serijskog ubojice koji je jeo svoje žrtve Hannibala Lectera o slučaju Buffala Billa, ubojice koji skida kožu svojim ženskim žrtvama. Lectera je odigrao sjajni Anthony Hopkins koji je osvojio Oscara za najboljeg glavnog glumca.

Jodie je otkrila i kako su se ona i filmska ekipa opuštali u pauzama između snimanja i da je to važno dok radiš ovakav triler. "Mislim da mi je najnezaboravniji trenutak kada sam imala kod kuće Super Bowl zabavu koja zapravo nije bila zabava. Bila sam samo ja i zvučnici boombox u mojoj kući s puno ljudi koji su navraćali. Znate, stisneš sviraj kada želiš prijeći na sljedeću pjesmu, plešeš, a vani u Pittsburghu je snježilo. Znate, to su oni istaknuti trenuci koje pamtim iz rada na filmovima.. Morate voljeti ono što radite i pronalaziti radost u tome da biste mogli zalazite dok radite na mračna mjesta", istaknula je glumica.

Inače, neobično je što je film izašao na Valentinovo 1991. jer se ne može ni u jednom segmentu smatrati romantičnim. Tu je odluku donijela produkcijska kuća Orion jer su htjeli što manje konkurencije za svoj pustolovni vestern "Ples s vukovima", u kojem je igrao Kevin Costner. To se pokazalo uspješnim jer je taj film osvojio sedam Oscara.

Horor "Kad jaganjci utihnu" također je pomeo konkurenciju na Oscarima i pobijedio u pet najbitnijih kategorija - za najbolju fotografiju, glavnu glumicu, glavnog glumca, redatelja i scenarij. Tako je postao treći film kojem je to uspjelo.

"Kad jaganjci utihnu" ubraja se među kultne filmove i kritičari ga smatraju jednim od najcjenjenijih i najboljih svih vremena. U horor je uloženo 19 milijuna dolara, a zaradio je čak 272,2 milijuna dolara u kinima diljem svijeta. To je sigurno koštalo živaca redatelja Dina De Laurentiisa, koji je dao besplatno prava na snimanje filma produkcijskoj kući Orion. Naime, on nije vjerovao da će "Kad jaganjci utihnu" biti uspješan jer se temeljio na jednoj od knjiga iz serijala Thomasa Harrisa prema kojoj je i ranije snimljen "Lovac na ljude" 1986., a on je jedva pokrio pola uloženog budžeta.

Iako je osvojila Oscara za najbolju glavnu glumicu, Jodie nije bila prvi izbor za ulogu agentice Clarice. Naime, redatelj Jonathan Demme htio je Michelle Pfeiffer, no ona je odbila zaigrati u tom filmu jer joj se činio premračan i nije se ugodno osjećala kada je saznala o čemu se radi. Deeme ni nakon toga nije htio Foster objasnivši da mu smeta njezin bostonski naglasak koji je zamijetio u filmu "Optužena", za koji je 1989. dobila Oscar. No glumica je bila uporna i susrela se s njime dvaput i razuvjerila ga na audiciji da je odlična opcija.

Hopkins je oduševio odigravši zastrašujućeg Hannibala, no on nije bio na užoj listi za tu ulogu. Naime, prvi izbor je bio Sean Connery, koji je odbio biti dio filmske ekipe jer mu je scenarij bio uznemirujući. Redatelj je razmatrao i glumce Daniela Day-Lewisa te Dereka Jacobija, no, srećom, na kraju je odabran Anthony.

Dok su Jodie i Anthony toliko htjeli glavne uloge i uživjeli se u njih, njihov kolega Scott Gleen imao je problema tijekom istraživanja za svoju ulogu Jacka Crawforda, agenta koji je na čelu Jedinice za bihevioralno ponašanje u Quanticu. Naime, on je zaista obišao FBI-ev odjel na kojem je preslušao snimke serijskih ubojica Lawrencea Bittakera i Roya Norrisa kako muče 16-godišnju djevojku. Glenn se slomio u tom trenutku i zaplakao te je rekao da je postao zagovornik smrtne kazne.

Inače, Hannibal se ne temelji na stvarnoj osobi, nego je kombinacija svog zla o kojem je pisac Thomas Harris saznao dok je pisao svoje knjige. "Hvala bogu, ne postoji nitko kao on", rekao je FBI-ev profiler John Douglas, koji je bio inspiracija za lik agenta Crawforda.