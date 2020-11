Jodie Foster je najmlađe od četvero djece, a njezin otac je otišao od njene majke, dvije sestre i brata nekoliko mjeseci prije njezinog rođenja.

Jodie Foster iza sebe ima zavidnu glumačku karijeru, a najpoznatija je po ulozi u kultnom trileru "Kad jaganjci utihnu".

Njezino pravo ime je Alicia Christian Foster, a rodila se kao najmlađe od četvoro djece filmske producentice Evelyn Brandy Foster i zračnog pukovnika Luciusa Fishera Fostera III. Glumičin otac je bio iz bogate obitelji, a napustio je njenu majku, dvije sestre i brata nekoliko mjeseci prije nego što se Jodie rodila. Zbog toga ona s njim nikad nije uspostavila normalan odnos.

Majka se sama brinula za Jodie i njene sestre i brata, a poslala je glumicu u međunarodnu cijenjenu školu "Lycée français de Los Angeles" koju je ona završila kao najbolja u svojoj generaciji. Nakon toga je upisala studij književnosti na Sveučilištu Yale na kojem je ostvarila zavidni uspjeh.

Jodi često svrstavaju u najpametnije slavne ličnosti s kvocijentom inteligencije 132, a u svijet glume je zakoračila sa samo tri godine kada se pojavila u televizijskoj reklami i ostvarila je više od 50 uloga. Debitantsku ulogu je ostvarila 1968. u seriji "Mayberry R.F.D.".

Javnost najviše pamti Foster po ulozi agentice Clarice u filmu "Kad jaganjci utihnu" koja joj je donijela Oscara u kategoriji najbolje glavne glumice. Iako je osvojila prestižnu nagradu, Jodie nije bila prvi izbor za taj triler. Naime, redatelj Jonathan Demme htio je Michelle Pfeiffer, no ona je odbila zaigrati u tom filmu jer joj se činio premračan i nije se ugodno osjećala kada je saznala o čemu se radi. Deeme ni nakon toga nije htio Foster objasnivši da mu smeta njezin bostonski naglasak koji je zamijetio u filmu "Optužena", za koji je 1989. dobila Oscar. No glumica je bila uporna i susrela se s njime dvaput i razuvjerila ga na audiciji da je odlična opcija.

Jodie ne voli baš govoriti o privatnom životu, a svojedobno je otkrila neke zastrašujuće detalje iz tinejdžerskih dana.

"Imala sam samo 14 godina. Četrnaest! Producent me je pozvao u kuću njegovog prijatelja da tamo provedemo vikend. Naravno, otišla sam tamo s mamom. I kada je mama u jednom trenutku izašla obaviti nešto u gradu, taj tip je rekao da skinem jaknu i okrenem se k njemu, da pogleda moje tijelo. I znate li šta se poslije toga dogodilo? Sve sam ispričala mom agentu, koji je otišao u kancelariju tog producenta i bez riječi ga udario šakom u lice i nokautirao ga", ispričala je glumica.

Foster je tek 2013. priznala svoju seksualnu orijentaciju i to na dodjeli nagrade Zlatni globus.

"Večeras imam jednu izjavu zbog koje sam nervozna. Ja sam… sama" isprva se našalila 50-godišnja glumica, no ubrzo je ipak rekla ono što su znali svi u Hollywoodu – da je lezbijka. Iako to nije bila tajna, Jodie je ranije odbila javno se izjasniti o tome. To je svoje pravilo prekršila kada je primajući nagradu za životno djelo Cecil B. DeMille zahvalila na svemu svojoj bivšoj dugogodišnjoj partnerici Cydney Bernard.

S njom je usvojila sinove Kita (19) i Charlesa (22), no njihova je veza nakon nekoliko godina pukla. Jodi je od 2014. u braku s fotografkinjom Alexandrom Hedison (51).