Prema tvrdnjama bivšeg zaposlenika britanske kraljevske palače, princeza Diana je počela prva varati princa Charlesa, a iznio je i još neke nove informacije.

Tvorci serije "Kruna" prikazali su kako je princ Charles bez sumnje varao princezu Dianu sa sadašnjom suprugom Camillom Parker Bowles, no ta priča ovih je dana dobila veliki preokret. Iako su mnogi godinama uvjereni da je princ godinama varao svoju pokojnu suprugu, čini se kako je priča imala drugačiji zaplet.

Allan Peters radio je za britansku kraljevsku obitelj nekoliko godina te je bio bliski suradnik princa Charlesa, a upravo on mu je prenio tajne princeze Diane, piše Daily Mail. Peters tvrdi da se Charles nije počeo ponovno viđati s Camillom sve dok nije otkrio da ga Diana vara s Barryjem Mannakeeom, također zaposlenikom palače.

"Dugo godina kruže priče da je Charles bio nevjeran tijekom čitavog braka s Dianom, no to definitivno nije slučaj", rekao je Peters. "Prva koja je počela varati je Diana. Charles se počeo s Camillom viđati dosta nakon što je shvatio da ga Diana vara", tvrdi.

Ta priča podudara se s onom biografa Jonathana Dimblebyja, koji je u Charlesovoj autoriziranoj biografiji napisao kako su se Camilla i Charles počeli viđati 1986. godine, a Diana i Mannakee aferu su započeli 1985. godine nakon službenog posjeta Balmoralu. Mannakee je poginuo u misterioznoj prometnoj nesreći 1987. godine.

"Pričao sam s Dianom o svemu jer sam primijetio da se potpuno drugačije ponaša svaki put kada je Mannakee blizu. Prvo je sve negirala, no onda mi je sve priznala", ispričao je Peters. Nakon toga je navodno pričao s Charlesom i dao mu do znanja što se događa indirektno, no princ je bio vrlo uzrujan zbog cijele situacije.

