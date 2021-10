Princeza Diana bila je i ostala jedna od najomiljenijih članica britanske kraljevske obitelji, a svi su zapamtili situacije kada je prekršila kraljevski protokol.

Britanska monarhija je već stoljećima poznata po svom uštogljenom stilu života prepunom protokola oko najobičnijih sitnica, a upravo zbog toga nerijetko su njezini članovi završavali u medijima ako bi netko primijetio da nisu poštivali pravila. Jedna od najomiljenijih članica britanske kraljevske obitelji bila je i ostala princeza Diana, koja je po mnogima zaslužna za činjenicu da su se potomci kraljice Elizabete i njezina cijela obitelj malo ipak opustili.

Sama Diana bila je zvijezda svoje vrste sve do tragične smrti, a mediji su je pratili čitavo vrijeme u stopu. Upravo zbog toga primijetili su i trenutke kada je prekršila protokol, a pet situacija mnogima je posebno ostalo u pamćenju.

Već na samom vjenčanju s princom Charlesom bilo je jasno da će Diana biti možebitni problem kraljevskoj obitelji. Udala se kada je imala 20 godina, a pred oltar je stala s nešto drugačijim riječnikom od onoga na koji je kraljevska obitelj navikla. Iz svojih zavjeta izbacila je trenutak kada je trebala Charlesu reći da će mu biti "poslušna". Umjesto toga rekla je da će ga "voljeti, tješiti, hvaliti ga te mu biti podrška u dobru i zlu". Njezin primjer pratile su i supruge prinčeva Williama i Harryja, a ni Kate ni Meghan nisu u svojim zavjetima upotrijebile riječ "poslušnost".

Diana je u povijest ušla i nekoliko godina kasnije, kada je princ William imao tri godine. Za razliku od svih prethodnih nasljednika krune, William je krenuo u vrtić i to onaj izvan zidina Buckinghamske palače. Do tog trenutka je bilo opće poznato da nasljednici krune obrazovanje dobivaju kod kuće te ne odlaze u javne obrazovne ustanove. Diana je za svog sina odabrala manju školu, a htjela je da ima normalno obrazovanje poput sve ostale djece u Velikoj Britaniji.

Jedan od najsjajnijih trenutaka princeze Diane u javnosti bila je činjenica što se zalagala javno za liječenje bolesnika zaraženih HIV-om. Godine 1987. otvorila je HIV kliniku u Londonu, a zalagala se za to da se bolesnike zaražene opakim virusom ne stigmatizira. "Ljudi nisu opasni samo zato što su zaraženi virusom HIV. Možete ih zagrliti, a upravo je to što svima njima najviše treba", govorila je princeza onda. Često je posjećivala bolesnike zaražene HIV-om te je pazila na to da svi dobiju prikladnu skrb.

Omiljena princeza bila je prava modna ikona, a kršila je protokol elegantnog ozbiljnog odijevanja gotovo svaki put kada bi izašla iz kuće. Jedan od njezinih najpoznatijih trenutaka bio je ples s glumcem Johnom Travoltom nakon večere u Bijeloj kući, a Diana je na sebi imala elegantnu crnu dugu haljinu s otvorenim ramenima. Imala je vlastiti stil, a navodno su se članovi kraljevske obitelji šokirali kada se pojavila u prekratkoj haljini na dan kada je princ Charles javno priznao da je imao aferu s Camilom.

Za razliku od svih prijašnjih članova kraljevske obitelji, Diana je često provodila vrijeme sa svojim sinovima. Vodila ih je na skijanje, u lunaparkove te čak na utrku autima, a sudjelovala je i u događajima iz njihovih škola. Mnogi pamte i trenutak kada se u Harryjevoj školi utrkivala bosa s ostalim roditeljima, a zbog svih situacija kada je kršila protokol bila je i ostala najomiljenija članica britanske kraljevske obitelji.