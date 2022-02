Ivan Huljić bio je jedna od glavnih zvijezda na vjenčanju svoje sestre Hane Huljić i Petra Graše.

Iako uglavnom vodi život podalje od znatiželjne javnosti i ne voli biti u centru pažnju, mladom sinu Tončija Huljića, Ivanu Huljiću, to nikako nije moglo poći za rukom na vjenčanju sestre Hane gdje je bio jedna od glavnih zvijezda.

33-godišnji Ivan je među prvima stigao pred splitsku crkvu svetog Dominika u kojoj su se vjenčali Hana Huljić i Petar Grašo, a okupljenim je fotografima i novinarima odmah upao u oko u elegantnom izdanju. Mladi je Splićanin za tu prigodu odabrao tamno crveno odijelo, s crnom košuljom i leptir mašnom pa pokazao da prati modne trendove.

Koliko je poznato Ivan trenutačno nema djevojku, no mnogo je onih koje bi to voljele postati, a na taj se način nedavno našalio i njegov otac Tonči pa u razgovoru za Jutarnji list izjavio da će on na svom vjenčanju imati tri mladenke te otkrio da je na Haninoj i Petrovoj svadbi bilo najviše zafrkancije upravo na taj račun.

Ivana smo zadnji smo put u javnosti imali priliku vidjeti na ovogodišnjoj dodjeli glazbene nagrada Cesarica gdje se pojavio u rijetkom izlasku s roditeljima. Vješto skriva i sve informacije o svojem ljubavnom životu još otkako je prije desetak godina punio medijske stupce zbog navodne veze s 11 godina starijom Jelenom Rozgom.

Tada se pisalo da su nerazdvojni i da Ivan često posjećuje Jelenu u njezinu stanu u Splitu, no vezu nikada nisu potvrdili te su je čak i demantirali.

"Ovu sam vijest demantirala više puta. Ivan i ja smo dugogodišnji prijatelji koje je netko uslikao dok smo se družili, čak i nismo bili nasamo. Mislim da ta vijest doista ne zaslužuje toliku pažnju. Ali isto tako mislim da ja imam pravo imati prijatelje i da mogu piti kavu s kim god ja poželim, a da to sutra ne izađe kao neka velika vijest o mojoj novoj navodnoj ljubavi", komentirala je u to vrijeme Rozga za IN Magazin.

